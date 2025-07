Gefängnis-Skandal: Erstmals äußert sich ein beschuldigter Wärter der JVA Gablingen öffentlich

Für Ünal E. (Name geändert) war es ein Routineeinsatz, so schildert er es. Ein Gefangener habe verlegt werden müssen. So etwas kommt vor in einem Gefängnis, wahrscheinlich täglich. Doch für Ünal E., bis dato Justizvollzugsbeamter in der JVA Augsburg-Gablingen, bedeuteten die kommenden Minuten das vorläufige Ende seiner Berufslaufbahn. Am Donnerstag hat der Mann über seinen Anwalt vor dem Verwaltungsgericht Augsburg ausgesagt. In der Verhandlung geht um die Frage, ob der vorläufig suspendierte Wärter zurück in den Dienst darf – oder nicht. Es ist das erste Mal, dass sich einer der zahlreichen verdächtigen Wärter des Knastes öffentlich zu den Vorwürfen gegen sich äußert.

