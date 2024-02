Augsburg

08:27 Uhr

Nach dem Kahlschlag am Lech schieben sich die Behörden die Schuld zu

So sah es am Dienstag nach dem Kahlschlag am Lechufer in Lechhausen aus.

Plus Mehrere Bäume in Lechhausen wurden gefällt. Nun arbeiten Stadt Augsburg und Wasserwirtschaftsamt den Vorgang auf. Es hagelt Kritik für die jeweils andere Seite.

Von Michael Hörmann

Der Kahlschlag am Lech sorgt für Zwist: An einem Uferweg in Lechhausen wurden Bäume und Büsche entfernt. Die Öffentlichkeit wurde vorab nicht informiert, was zwar nicht vorgeschrieben ist. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt Donauwörth räumt dennoch Fehler in der Kommunikation ein. In der Diskussion um Vorgehen und Informationspolitik gerät auch die Stadt Augsburg unter Druck. Sie sagt, man sei über den Kahlschlag vorab nicht informiert worden. Das Wasserwirtschaftsamt kontert: "In jedem Fall wurden die Arbeiten vorab mit dem Amt für Grünordnung besprochen. Dies entspricht unserem Standardvorgehen und wird im gesamten Amtsgebiet so gehandhabt. Inwieweit die Information innerhalb des Amtes für Grünordnung weitergegeben wurde, ist uns nicht bekannt." Die Stadt greift wiederum das Amt ungewöhnlich scharf an.

Eva Weber kann Agieren der Donauwörther Behörde nicht nachvollziehen

In Augsburg ist das Thema zur Chefsache für OB Eva Weber ( CSU) und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) geworden. "Es ist äußerst irritierend und in keiner Weise nachvollziehbar, dass ein solcher Eingriff in die Natur nur mit minimaler Abstimmung und Mitteilung an die beteiligten Dienststellen der Stadt sowie keinerlei Informationen an Bürgerinnen und Bürger erfolgt ist", so Weber. "Es ist zweifellos wichtig, dass solche Maßnahmen transparent und umfassend kommuniziert werden, da es sich gerade bei Baumfällungen um ein höchst sensibles Thema handelt." Bei künftigen Fällungen in Augsburg bitte sie um frühzeitige Information, "um dann das Vorgehen abzustimmen". Wichtig sei – und das praktiziere die Stadt normalerweise bei solchen Eingriffen – eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen