"Kampf um jeden Baum": Ein Versprechen, das sich kaum realisieren lässt

Plus Der Kahlschlag am Lech stößt auf Unverständnis bei den Augsburgern, die Behörden geraten in Erklärungsnot. Doch Fällungen werden auch künftig nicht vermeidbar sein.

Man kann darauf wetten: Jedes Jahr gibt es Ende Februar große Aufregung, weil vermehrt Bäume gefällt werden. Der Ärger ist deshalb so groß, weil die Fällungen in ihrer Massivität auffallen. Für Laien muss der Eindruck entstehen, die zuständigen Stellen hätten nichts Besseres zu tun, als an vielen Stellen im Stadtgebiet von Augsburg zu wüten. Bäume weg, Auftrag erledigt, könnte man denken.

Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt Regelungen, wie bei Fällungen zu verfahren ist. Eine zentrale Rolle spielt in Augsburg die sogenannte Baumschutzverordnung. Sie verbietet es, geschützte Bäume zu entfernen, zerstören, schädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern. Jeder Privatmann, der auf seinem Grundstück schon einmal einen Baum entfernen lassen wollte, weiß um den bürokratischen Aufwand. Es gibt ein eigenes Genehmigungsverfahren.

