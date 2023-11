Augsburg

Diese Pläne hat die Stadt Augsburg mit der Kahnfahrt

Die Stadt Augsburg will den Gastro-Schwarzbau an der Kahnfahrt abreißen lassen und hat neue Pläne für den Betrieb.

Plus Wohl zum Jahreswechsel laufen die Abrissarbeiten des Gastro-Schwarzbaus an. Pächter Balogh verkündet nach vier Generationen Familienbetrieb seinen Ausstieg.

Ein gutes halbes Jahr, nachdem bekannt wurde, dass in der Kahnfahrt aufgrund von Problemen beim Brandschutz und beim Gastrobau gravierende Änderungen anstehen, hat die Stadt jetzt ein Konzept für die Zukunft der Traditionseinrichtung entwickelt. Da sich die Probleme mit dem zweiten Fluchtweg für den Bootsverleih am Stadtgraben wohl nicht lösen lassen, wird es vorläufig bei der Beschränkung auf 60 Besucher bleiben. Anfang 2024 soll zudem mit dem Abriss des Gastro-Gebäudes begonnen werden. Die Stadt sieht bei dem über 50 Jahre alten Bau erhebliche Probleme bei der Standsicherheit. Innerhalb der Kahnfahrt will die Stadt auf einen Neubau verzichten und denkt stattdessen über einen Gastro-Betrieb am benachbarten Oblatterwall nach. Die bisher für die Öffentlichkeit gesperrte Wallanlage könnte künftig zumindest in Teilen zugänglich gemacht werden.

Wie berichtet, hatte es zwischen der Stadt Augsburg als Verpächterin des Kahnfahrt-Geländes und Betreiber Bela Balogh im Frühjahr gekracht. Die Stadt schloss damals - nachdem sich keine andere Lösung finden ließ - den Gastrobau zwangsweise und beschränkte die Zahl der anwesenden Gäste in der Kahnfahrt (Bootsverleih und Außengastronomie zusammen) auf 60. Grund war der schmale Zugang bei Fehlen eines zweiten Fluchtwegs. Der Stadt war im Zuge einer Sicherheitsüberprüfung zudem kurioserweise aufgefallen, dass es sich bei dem Gebäude, das seit mehr als 50 Jahren auf städtischem Grund stand, um einen Schwarzbau handelte, den einer von Baloghs Vorfahren errichtet hatte.

