Augsburg

vor 32 Min.

Erneut stürzt ein Baum nahe der Kahnfahrt ins Wasser

Wieder ist ein Baum in der Nähe des Bootsverleihs an der Kahnfahrt ins Wasser gestürzt.

Plus Bei der Augsburger Kahnfahrt ist wieder ein Baum umgefallen. Äste ragen in der Nähe des Bootsverleihs ins Wasser. Der Pächter spricht von einem "mulmigen Gefühl".

Von Fridtjof Atterdal

Erneut ist nahe der Kahnfahrt ein großer Baum ins Wasser gestürzt. Der Pächter des Lokals entdeckte am Sonntagmorgen die weit ins Wasser ragenden Äste nur unweit seines Ruderbootsverleihs. "Ich habe ein extrem mulmiges Gefühl", sagte er angesichts der Gefahr, in der offenbar auch die Gäste seines Bootsverleihs schweben. Denn erst Mitte August war eine Robinie in den Äußeren Stadtgraben gestürzt und hatte dabei zwei besetzte Ruderboote nur knapp verfehlt. Damals hieß es, die Bootsinsassen hätten großes Glück gehabt.

