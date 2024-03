Tourismus

So soll der Neustart der Augsburger Kahnfahrt laufen

Die Kahnfahrt in Augsburg soll unter neuer Führung am 1. Mai öffnen.

Plus Der Schwarzbau an der Kahnfahrt in Augsburg ist weg. Tourismusdirektor Götz Beck plant Führungen und eine andere Beleuchtung. Was macht die Gastronomie?

Von Michael Hörmann

Für Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Augsburg Tourismus, ist es eine zusätzliche Aufgabe. Sein Team managt ab dieser Saison den Bootsbetrieb an der Kahnfahrt. Dazu gehört aber auch ein gastronomisches Angebot vor Ort an der beliebten Ausflugsstätte in der Jakobervorstadt. Die früheren Pächter der Kahnfahrt sind weg, inzwischen ist es auch der von der Stadt Augsburg beanstandete Schwarzbau. Beck weiß um hohe Erwartungen. Er sagt, wie er das Konzept für die Sommersaison 2024 umsetzen möchte. Ein Lichtkonzept spielt eine Rolle.

Kahnfahrt: Tourismusdirektor Beck lobt Augsburgs Wirtschaftsreferenten Hübschle

Die Stadt Augsburg hat die Regio Augsburg Tourismus beauftragt, die Kahnfahrt organisatorisch und wirtschaftlich am Leben zu halten. Götz Beck sagt, Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle kämpfe in Sachen Kahnfahrt "an allen Fronten". Dazu gehören Verhandlungen mit dem Fischereiverein, der am Oblatterwall ein städtisches Grundstück gepachtet hat. Es ist das Vereinsgelände. Für die künftige Erschließung des Ausflugsbetriebs an der Kahnfahrt wäre ein Zugang für einen zweiten Rettungsweg nötig.

