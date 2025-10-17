Kampf gegen Gewalt- und Drogenkriminalität: Augsburger Kripo nimmt weitere Männer fest

Die Augsburger Kriminalpolizei lässt bei ihren Ermittlungen im Drogenmilieu weiterhin nicht locker. Nach sieben Festnahmen am vergangenen Dienstag ist den Ermittlern am frühen Donnerstagmorgen ein weiterer Schlag gelungen. Bei einer erneut großangelegten Durchsuchungsaktion wurden zwei Männer festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ausgangspunkt für diese Ermittlungen war eine Schlägerei Anfang September in der Donauwörther Straße in Oberhausen.

Damals hatten Unbekannte am frühen Morgen nicht nur die Eingangs- und Nebentüren einer Bar beschädigt. Sie gingen auch gewaltsam auf einen 27- und einen 30-Jährigen los, die aus der Bar kamen. Dann flüchteten die Angreifer. Als die beiden Männer ihnen folgten, wurden sie nochmal von den Unbekannten angegriffen, berichtete die Polizei damals. Zuletzt ermittelte die Kriminalpolizei Augsburg in diesem Fall wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs gegen mehrere Personen.

Augsburger Kripo durchsucht neun Wohnungen

In diesem Zusammenhang vollzogen Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Sie wurden von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten insgesamt neun Wohnungen in Stadt und Landkreis Augsburg sowie in Oberfranken. Dabei stellten sie umfangreiche Beweismittel, unter anderem gefährliche Gegenstände, eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Falschgeld und eine größere Menge Bargeld sicher. In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte vier Syrer und einen Iraker im Alter von 20 bis 22 Jahren vorläufig fest.

Ermittlungsgruppe Hettenbach wurde nach Schüssen in Oberhausen gegründet

Von ihnen wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Geldfälschung und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die übrigen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, heißt es. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Augsburger Staatsanwaltschaft dauern weiter an.

Die Razzien und Festnahmen stehen offensichtlich in Zusammenhang mit der Arbeit der Ermittlungsgruppe „Hettenbach“. Die EG wurde nach den Schüssen auf die Loco Bar in der Donauwörther Straße im vergangenen Mai gegründet. Schon länger wird vermutet, dass hinter der Tat eine Art Bandenkonflikt im Drogenmilieu steckt, an dem verschiedene Nationalitäten beteiligt sind. Unter den bereits am Dienstag Festgenommenen soll sich auch der Betreiber der Loco Bar befinden.