Augsburg

Was die Augsburger zur Europawahl wissen müssen

Plus Am 9. Juni sind die Bürger aufgerufen, das nächste Europäische Parlament zu wählen. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits verschickt.

Von Stefan Krog

Die Briefe mit der Wahlbenachrichtigung lagen bereits vergangene Woche bei den rund 190.000 Wahlberechtigten in Augsburg im Briefkasten, in dreieinhalb Wochen wird am 9. Juni das Europäische Parlament gewählt. Erstmals dürfen auch 16- bis 18-Jährige wählen. Wir klären die wichtigsten Fragen:

Welche Europawahl-Kandidaten aus Augsburg gibt es – und haben sie eine Chance?

Bei der Europawahl gibt es keine Direktkandidaten und keine Wahlkreise - man kann sein Kreuz nur bei den bundesweiten Listen der einzelnen Parteien machen, die dann gemäß Listen-Reihenfolge ihre Sitze besetzen. Der langjährige EU-Abgeordnete Markus Ferber ( Bobingen) rangiert auf Platz 5 der CSU-Liste und kann sich damit gute Chancen ausrechnen. Auf den Wahlplakaten der CSU abgebildet ist auch Matthias Fink, Augsburger Stadtrat der CSU. Fink ist auf Platz 12 gereiht, was seine Chancen überschaubar macht. Aktuell hat die CSU sechs Abgeordnete. Bei der SPD tritt Jörn Seinsch an. Der Sohn von FCA-Eminenz Walther Seinsch ist seit 2018 bei der SPD in Augsburg aktiv. Mit Platz 40 auf der Liste sind die Chancen auf einen Einzug mäßig (aktuell hat die SPD 16 Sitze). Für die FDP tritt die frühere Stadtschüler-Sprecherin Lina Braun an. Die Studentin steht auf Platz 16 der FDP-Kandidatenliste (aktuell hat die FDP acht Sitze).

