Kanu-Nachwuchs erfolgreich bei EM: Medaillenregen auf der Soča

Es war der perfekte Einstand für zwei Augsburger Kanuten bei der Kanuslalom-Europameisterschaft der Junioren und der U23 im slowenischen Solkan. Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein (AKV) wurde mit dem U23-Team der Kajak-Männer Europameister, Emily Apel von Kanu Schwaben Augsburg (KSA) paddelte im Kajak Einer zu Team-Bronze in der U23. Weil auch zwei Juniorenmannschaften – allerdings ohne Augsburger Beteiligung – aufs Treppchen fuhren, verlief der erste Wettkampftag optimal für den Deutschen Kanuverband (DKV). Am Donnerstag legten die Canadierpaddler noch zwei Medaillen obendrauf, sodass das deutsche Nachwuchsteam nach den Mannschaftsrennen eine Bilanz von zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze aufweist.

„Im Ziel wussten wir, dass es ein Brett war“: Christian Stanzel wird Europameister im Team

Der Lauf des U23-Herrenteams im Kajak verlief nahezu perfekt, auf der Optimallinie und ohne Strafsekunden blieben die drei jungen Männer eng zusammen. „Da hat alles ineinander gegriffen. Im Ziel wussten wir, dass es ein Brett war“, sagt Europameister Stanzel. Nachdem die Deutschen im Ziel waren, kamen noch die fünf stärksten Teams. Doch keiner kam an die Zeit von Stanzel, Enrico Dietz (Bad Kreuznach) und Marten Konrad (Dormagen) heran. „Dass es dann zu Gold gereicht hat, hat uns echt mega gefreut“, erzählt der Augsburger. Für sein Einzel am Freitag will Stanzel einen Schritt nach dem anderen machen und fokussiert sich zunächst darauf, das Finale der besten Zwölf zu erreichen. „Dann sehen wir, wohin es gehen kann.“

Junioren und U23-EM im Kanuslalom: Einzelwettbewerbe stehen noch aus

Dass alle vier deutschen Kajak-Teams einen Platz auf dem Treppchen holen würden, hatte niemand erwartet. Und auch die Canadier-Ergebnisse konnten sich mit Silber bei den U23-Frauen und Bronze bei den männlichen Junioren sehen lassen. Die U23-Männer schrammten um zwei Hundertstel Sekunden an einer Medaille vorbei. „Ein solcher erfolgreicher Start in eine internationale Meisterschaft gibt den Sportlern und dem ganzen Team einen enormen Motivationsschub und ist letztlich auch der Lohn für viele harte Trainingseinheiten“, sagte Teamchef Michael Trummer nach der Siegerehrung.

Nach der Freude über die erreichten Ergebnisse im Ziel fiel es manchem Sportler dann schwer, den Weg zum Bootslager zurück zu bewältigen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten alle mit ihrem Boot einen Berg erklimmen, bevor sie die vielen mitgereisten Fans mit Jubel begrüßten. Am Freitag erfolgen die Entscheidungen in den Einzel-Wettbewerben im Kajak, am Samstag im Canadier. Die Nachwuch-EM schließt mit den Kajak-Cross-Events am Sonntag.