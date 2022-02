Erst im kalten, jetzt im warmen Wasser unterwegs

Die Augsburger Kanutinnen und Kanuten bereiten sich auf der Südseeinsel Réunion auf die Sommersaison und die Heim-WM vor. Sideris Tasiadis bleibt lieber zuhause.

Zwar finden in diesem Jahr keine Olympischen Sommerspiele statt, dennoch haben die Augsburger Slalomkanuten Großes vor. Längst laufen die Vorbereitungen auf die Saison, deren Höhepunkt die Weltmeisterschaft am Augsburger Eiskanal sein wird. Wie bereits im vergangenen Jahr fliehen etliche Augsburger Spitzenkanutinnen und -kanuten vor dem unwirtlichen Winterwetter und legen weit im Süden die Grundlagen für eine erfolgreiche Sommersaison.

Auf der Insel La Réunion, 700 Kilometer östlich von Madagaskar entfernt und neben Mauritius gelegen, werden sich die Medaillen- und Titelsammler in den nächsten vier Wochen auf ihre kommenden Aufgaben vorbereiten. Am Wochenende reisten Kadersportler des Deutschen Kanuverbands auf die Vulkaninsel im Indischen Ozean, die ein französisches Übersee-Départment ist. Darunter Hannes Aigner, Franziska Hanke (beide Augsburger Kajak Verein/AKV), Elena Lilik, Noah Hegge und Ricarda Funk (alle Kanu Schwaben Augsburg/KSA). Der Schwerpunkt liegt im Techniktraining. Ausschließlich in heimischen Gefilden wird sich einmal mehr Sideris Tasiadis (KSA) auf die Wettkampfsaison vorbereiten. Ihn dürfte man hier treffen, während Hündin Milou nebenherläuft.

Auf Réunion droht ein Orkan

Auf La Réunion finden die Wasserrennfahrerinnen und -rennfahrer hervorragende Gegebenheiten vor, wie Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen schildert. „Sehr gut erreichbar, keine zu langen Flugzeiten und perfekte Bedingungen vor Ort“, beschreibt er. Allerdings wird das 17-köpfige Team aktuell von einem Zyklon gestoppt. Ein Orkan mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde tobt auf dem Meer. „Wir haben schon Wasser für drei Tage gebunkert, wie es uns empfohlen wurde“, sagt Trainer Thomas Apel. Auf der Insel wären dann Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Das deutsche Team ist laut Apel noch ganz entspannt. „Wir warten auf Informationen der Behörden, wie stark der Orkan wird und welche Maßnahmen dann nötig sind.“ Am Wochenende soll auf Réunion mit rund 150 Starterinnen und Startern aus zehn Nationen das erste ICF-Weltranglistenrennen stattfinden.

Vor der Abreise unterzogen sich die Sportler im Augsburger Leistungszentrum ihrem ersten Kraft-Leistungstest des Jahres. Die Untersuchungen sollten Aufschlüsse über den körperlichen Zustand der Kanutinnen und Kanuten geben. Im Mittelpunkt stand die Laktat-Leistungsdiagnostik, die die Ausdauerfähigkeit bestimmt.

Im vergangenen Jahr zahlte sich das Training der Augsburgerinnen und Augsburger aus, mit Aigner, Tasiadis (beide Bronze) und Funk (Gold) sorgten sie für große Erfolge bei den Olympischen Spielen in Tokio. Sportlicher Höhepunkt in diesem Jahr wird die Weltmeisterschaft in Augsburg sein (26. bis 31.Juli). Zuvor finden auf dem Olympiagelände von 1972 diverse WM-Qualifikations-, Kader- und Ranglistenrennen statt. (stel, joga)