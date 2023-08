Helene Schmidt überzeugt im wilden Wasser

Die Schwabenkanutin Helene Schmidt belegt nach dem Finale in Tschechien in der Gesamtwertung der ECA-Serie den zweiten Platz. Dritte werden mit Justina Gillich, Carolin Diemer und Lara Kriesinger weitere Augsburgerinnen.

Im tschechischen Roudnice nad Labem stieg das Finale der ECA Junior Slalom Cup Serie. Der Wettkampf war somit der letzte der Rennserie, bestehend aus acht Wettkampfwochenenden mit jeweils zwei Rennen. Nach den Stationen Flattach ( Österreich), Valstagna, Ivrea (beide Italien), Bratislava (Slowakei), Augsburg, Krakau ( Polen) und Solkan (Slowenien) kam es in Tschechien zum großen Showdown.

Die Schwaben-Kanuten um deren Trainer Peter Kreps, Jonas Grussler und Thomas Schmidt besuchten nur vier der möglichen acht Wettkampfwochenenden. Gerade ausreichend, um die erforderliche Mindestanzahl für eine ordentliche Gesamtwertung zu erbringen. Durch die jeweils zwei Rennen pro Wochenende konnte ein Großteil der Schwaben-Athleten insgesamt acht Wertungen einbringen. Damit bestand sogar die Möglichkeit, das schlechteste Ergebnis zu streichen. Die aussichtsreichste Position in der Zwischenwertung hatte mit Platz zwei Helene Schmidt im Kajakrennen U16 inne. Mit großen Hoffnungen ging es dann in die Rennen.

Die Schwaben-Kanuten hatten beim ECA-Junior-Cup Startschwierigkeiten

Pechvogel am ersten Tag war Merle Bähner, die in ihren beiden Rennen bei den weiblichen U16 sowohl im K1 als auch im C1 jeweils den vierten Platz erreichte. Als wäre das nicht schlimm genug, erwischte ihre Teamkollegin Helene Schmidt in der Nacht zuvor einen Magen-Darm-Infekt. Geschwächt und nur mit wenig Schlaf ging sie an den Start, erreichte dennoch einen beachtlichen achten Rang. Beide sammelten wichtige Punkte für die Gesamtwertung.

Tags darauf lief es ähnlich durchwachsen, bei den männlichen U16 beklagten Augsburger Finalausfälle durch strittige Kampfrichterentscheidungen. So schieden Tim Bunte und Paul Lehner vorzeitig aus. Ein Glanzlicht folgte aber im Finale durch den Tagessieg von Kalle Neumann im K1. Für ihn ein toller Erfolg zum Abschluss.

Die Kanu-Schwaben sind zufrieden mit ihrer Gesamtleistung

Nervosität machte sich vor dem Rennen der weiblichen U16 breit. Hier lagen die Schwaben-Kanutinnen Bähner und Schmidt in aussichtsreicher Position der Gesamtwertung und kamen souverän in den Finallauf. Im Canadier-Rennen erzielte Bähner einen starken dritten Platz, im Kajakrennen ging es dann noch mal in einen Nervenkrimi. Torstabberührungen von Bähner verhinderten eine Podestplatzierung. Noch härter erwischte es Teamkollegin Schmidt. Eine strittige Kampfrichterentscheidung schon an Tor vier bescherte ihr 50 Strafsekunden, als Tagesergebnis blieb ihr am Schluss nur der elfte Platz.

Dann begannen das große Rechnen und damit auch Bibbern. Auf die Enttäuschung des Tagesergebnisses folgte schnell große Freude. Schmidt holte sich dank der konstant guten Leistung der vorangegangenen Rennen in der U16-K1-Gesamtwertung die Silbermedaille. Bähner landete auf dem undankbaren vierten Rang. In der U16 C1 sicherte sich Carolin Diemer (Augsburger Kajak Verein) in der Gesamtwertung den dritten Platz. Ebenfalls den dritten Platz im Gesamtklassement belegten Justina Gillich (AKV/U18 C1) und Lara Kriesinger (AKV/U18 K1).

Zufrieden blicken die Kanu-Schwaben-Verantwortlichen auf das Abschneiden aller Sportler. Insbesondere die jüngeren Athleten konnten wertvolle Wettkampferfahrung sammeln und erstmals internationale Luft schnuppern.