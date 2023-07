Masters von Kanu Schwaben Augsburg paddeln zu Gold

Augsburger Trio ist erfolgreich bei den European Masters Games in Finnland. Eva-Maria Huss fährt dabei sowohl mit dem Frauen- als auch mit dem Männerteam Edelmetall ein.

In Finnland wurden die European Masters Games (EMG) ausgetragen, bei denen rund 4000 Athletinnen und Athleten in 29 Disziplinen aus 77 Nationen um die Meistertitel kämpften. Taivalkoski liegt etwa 600 km von Tampere entfernt, dort fanden während der EMG die Kanuslalom-Wettbewerbe statt, wodurch die Paddel-Dlegationen von dem reichhaltigen Programm und vom internationalen Flair der Veranstaltung allerdings wenig mitbekamen.

Finnland bietet den Kanuslalom-Masters eine anspruchsvolle Naturstrecke

Von Taivalkoski aus konnten die Mitglieder der Kanu Schwaben Augsburg, Karlheinz Heckel, Evi Huss und Sam Oud, zwar nicht die Stadt Tampere genießen, dafür aber die Natur Lapplands, die nur ein paar Autostunden entfernt war. Auch die Wettkampfstrecke erwies sich als überraschend tolle und anspruchsvolle Naturstrecke. Das Schwaben-Trio trainierte täglich bei angenehmen Bedingungen und hatte viel Spaß, auch mit dem gesamten deutschen Team, das aus sieben Kanutinnen und Kanuten bestand.

Der Niederländer Sam Oud, der Mitglied bei Kanu Schwaben Augsburg ist, gewann im Einzel der 45+ Gold und mit seinem Nationalteam Silber. Foto: Birke Oud

Der gebürtige Niederländer Sam Oud holte in der Altersklasse 45+ souverän Gold und fuhr die beste Zeit von allen Teilnehmern der Euro Masters. Zudem holte er mit seinem Team Silber im Kajak Einer Herren mit Karlheinz Heckel, Maarten Holdrinet im Mixed-Team.

Sam Oud gewann schon bei der WM 2003 in Augsburg Silber mit dem niederländischen Team

Sam Oud ist seit 18 Jahren Mitglied bei den Kanu Schwaben Augsburg, startete aber in seiner aktiven Zeit für sein Heimatland Niederlande und holte 2003 bei der Weltmeisterschaft in Augsburg im Team mit David Backhouse und Floris Braat die Silbermedaille. Außerdem war er Achtplatzierter bei den Olympischen Sommerspielen in Athen.

Evi Maria Huss gewann Gold im Einzel bei den K1-Frauen 45 +. Zudem startete sie nicht nur im K1-Damenteam, sondern sprang auch bei den Kajak Einer Herren ein und holte sich die Bronzemedaille für Germany 2 mit den Startern Andreas Leonhard und

Ralp Zurmuhlen. Dann gab es für Evi Huss noch die K1-Damen-Goldmedaille im Team mit Elena Bahmann und Kordula Striepecke.

Kajakfahrerin Evi Huss war schon in ihren aktiven Zeiten international sehr erfolgreich

Kajakfahrerin Huss gewann zu ihren aktiven Zeiten Team-Gold bei den Weltmeisterschaften 1997 in Três Coroas in Brasilien und in La Seu d'Urgell (Spanien) 1999. Dazu Bronze bei der WM in Nottingham (Großbritannien) 1995 im K 1 Damenteam. Bei drei Europameisterschaften im deutschen K1-Frauenteam holte sie 1996 in Augsburg Silber und jeweils Bronze in Roudnice nad Labem (Tschechien) 1998 und in Mezzana (Italien) 2000.

Karlheinz Heckel holte sich ebenfalls Gold im Einzel, 55+ in Finnland bei den European Master Games 2023 sowie die Silbermedaille im Mixed Team Deutschland/Niederlande mit Vereinskamerad Oud und Maarten Holdrinet.