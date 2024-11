„Ich tendiere zu Olaf“: Augsburger SPD zieht Scholz als Kanzlerkandidaten vor

Wen schickt die SPD bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzlerkandidaten ins Rennen – den aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz oder Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius? Dürfte die Augsburger SPD entscheiden, fiele die Wahl wohl auf den bisherigen Kanzler Scholz. Auf Anfragen unserer Redaktion sprechen sich Vertreter der Augsburger Sozialdemokratie mehrheitlich für den 66-Jährigen aus. „Olaf hat das Land gut geführt“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr. Dass eine eindeutige Unterstützung für Scholz nicht die Regel ist, zeigt der Blick nach München. Als einer der ersten prominenten Sozialdemokraten hatte sich vor wenigen Wochen Oberbürgermeister Dieter Reiter für Pistorius als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Auch in der Augsburger SPD sähen manche hinter vorgehaltener Hand lieber den populären Verteidigungsminister an der Spitze. Doch öffentlich aussprechen will es niemand.

