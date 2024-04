Augsburg

08:11 Uhr

So läuft das Ringen um die Zukunft von Karstadt in Augsburg

Plus Noch ist unklar, ob es mit Karstadt in Augsburg weitergeht. Wie der Gebäude-Besitzer an einer Lösung mitwirken will - und was sich sonst im Innenstadt-Handel tut.

Wer übernimmt die insolvente Warenhauskette Galeria? Bis Ende des Monats soll es eine Entscheidung geben. Dann gibt es auch Klarheit über die Zukunft der Augsburger Filiale. Bis dahin sehen sich Kundinnen und Kunden sowie die Beschäftigten in einem Schwebezustand. Der Eigentümer des Augsburger Karstadt-Gebäudes, die Immobilienfirma Solidas, sucht unterdessen nach Möglichkeiten, den Prozess in eine positive Richtung zu lenken - unter anderem mit einem neuen Gastrobetrieb.

"Wir sind vom Insolvenzverwalter aufgefordert worden, Ideen für einen Erhalt von Galeria einzubringen", erzählt Solidas-Prokurist Daniel Utz. Dazu sei man auch bereit. Allerdings seien die Möglichkeiten beschränkt - zumindest was ein Entgegenkommen des Mietpreises angeht. "Hier haben wir bereits ein Niveau erreicht, das wir nicht mehr unterbieten können", so Utz. Deshalb habe man bereits zuvor von Galeria Flächen zurückgenommen, um auf diese Weise die Mietkosten zu senken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

