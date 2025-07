Kartei der Not erhält Spende von 20.000 Euro

Das Leserhilfswerk Kartei der Not freut sich über eine großzügige Spende in Höhe von 20.000 Euro. Die Spende wurde durch den Erlös der Sonderbeilage zum 60-jährigen Jubiläum der Kartei der Not ermöglicht, die vom Verlag der Augsburger Allgemeinen herausgegeben wurde.

Die Kartei der Not unterstützt schnell und unbürokratisch Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. „Durch diese Spende kann die Organisation ihre wertvolle Arbeit weiterhin fortsetzen und noch mehr Menschen in schwierigen Situationen helfen“, betont Oliver Jaschek, Geschäftsführer des Leserhilfswerks.

Die Übergabe fand im Rahmen einer kleinen Feier statt. Die Spende unterstreicht das Engagement des Verlags, soziale Projekte zu fördern und bedürftigen Menschen direkt zu unterstützen. (AZ)