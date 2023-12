Keine Rettungsgasse auf B17 in Augsburg: Bußgeld war nicht rechtmäßig

Auf der B17 in Augsburg stockt der Verkehr. Die Polizei kommt nicht durch, da ein Lkw-Fahrer keine Rettungsgasse freilässt. Dieser wird verurteilt und geht dagegen vor.

Auf autobahnähnlich ausgebauten Innerortsstraßen besteht keine Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse. Das wird durch eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) verdeutlicht, auf die der ADAC hinweist. Es geht um einen Fall, der sich in Augsburg auf der B17 ereignet hat.

Es war an einem Januarvormittag in diesem Jahr, als ein Mann mit seinem Lkw auf der B17 durch Augsburg fuhr. Die Bundesstraße ist autobahnähnlich ausgebaut und weist baulich getrennte, zweistreifige Richtungsfahrbahnen auf. Durch einen Unfall weiter vorn verlangsamte sich an jenem Vormittag der Verkehr. Auch der Lkw-Fahrer musste auf Höhe des Tunnels zwischen den Anschlussstellen Stuttgarter Straße und Bärenkeller sein Tempo drosseln. Offenbar bildete er keine Rettungsgasse, ein von hinten kommendes Polizeiauto konnte deshalb seine Fahrt eine Zeit lang nicht fortsetzen.

Keine Rettungsgasse: Das Amtsgericht Augsburg verurteilt den Fahrer

Im darauffolgenden Mai kam es am Amtsgericht Augsburg zu einem Verfahren gegen den Mann aus Meitingen. Er wurde zu einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro verurteilt. Dazu kamen ein Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg. Das Amtsgericht urteilte entsprechend, da es den Tatbestand des Nichtbildens einer Rettungsgasse im autobahnähnlichen Ausbau der Straße begründet sah.

Der Lkw-Fahrer ging dagegen vor. Er war der Ansicht, dass dieser Tatbestand innerorts nicht erfüllt sein konnte. In dem Punkt gab ihm das BayObLG recht. Die Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse gilt nicht für den innerstädtischen Verkehr auf einer Bundesstraße. So argumentierte das BayObLG mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung (StVO, Paragraf 11 Abs. 2). Daran ändert der autobahnähnliche Ausbau der Bundesstraße nichts. Der Bußgeldbescheid war demnach rechtswidrig.

So verhalten sich Autofahrer im Stau richtig 1 / 5 Zurück Vorwärts Rettungsgasse bilden Sobald ein Stau entsteht, also bereits bei stockendem Verkehr, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden – auf dreispurigen Autobahnen zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie zwei Punkte im Flensburger Strafregister.

Standstreifen ist kein Ausweichweg Egal, wie sehr es sich staut: Die Standspur ist tabu. Wer sie dennoch nutzt, um schneller zum Rastplatz oder zur Ausfahrt zu gelangen, riskiert 75 Euro Strafe und einen Punkt.

Nicht aussteigen Laut Straßenverkehrsordnung ist es auch im Stau nicht erlaubt, aus dem Auto auszusteigen. Das Betreten der Fahrbahn ist nur erlaubt, um einen Unfall abzusichern. Ein Verstoß wird mit 10 Euro Bußgeld geahndet.

Links überholen Rechts überholen ist nur dann erlaubt, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit höchstens 60 km/h fährt. Bei stehendem Verkehr darf man rechts mit maximal 20 km/h vorbeifahren.

Handy in der Hand ist tabu Auch im Stau ist das Telefonieren ohne Freisprechanlage verboten, sofern der Motor nicht ausgeschaltet ist. Wer sich nicht daran hält, muss mit bis zu 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Fahrverbot rechnen

Eine Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse nennt die StVO in dem entsprechenden Paragrafen nur für Autobahnen und "Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung". Innerorts und auf einspurigen Straßen werde für Rettungsfahrzeuge in der Regel Platz geschaffen, indem die Fahrzeuge an den rechten Rand fahren, so das BayObLG in seiner Entscheidung.

Behinderung auf der B17: Verfahren wurde eingestellt

Bei dem Beschluss ging es nur um die Frage, ob auf dem Straßenabschnitt das Bilden einer Rettungsgasse verpflichtend ist. Das wurde mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung klar verneint.

Es wurde laut ADAC aber in dem Beschluss darauf hingewiesen, dass wegen der Behinderung des Polizeiautos andere Ordnungswidrigkeiten in Betracht kämen. Die Sache wurde zunächst zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht zurückverwiesen. Wie eine Gerichtssprecherin mitteilt, wurde das Verfahren Anfang Dezember im Büroweg mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt. (ina/dpa)