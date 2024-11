Ein Unbekannter hat an einem Auto, das auf dem P+R-Parkplatz in der Donauwörther Straße in Oberhausen stand, die Kennzeichen abmontiert. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen 6.30 und 13.30 Uhr. Bei dem Auto handelte es sich um einen grauen Skoda Fabia.

Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls und nimmt Hinweise unter 0821/323-2510 entgegen. (ina)