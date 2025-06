Kerzenschale gerät auf Balkon in Brand

Eine Kerzenschale geriet am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, auf dem Balkon eines 41-Jährigen in Brand. Der Mann konnte das Feuer selbst löschen. Er zog sich laut Polizei dabei Verletzungen an den Beinen und im Schulterbereich zu. Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen aufgrund der Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum Augsburg. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3.500 Euro. Die Polizei klärt nun die weiteren Umstände des Vorfalls. (ziss)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uniklinik Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis