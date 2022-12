KFC in Augsburg: Preise, Öffnungszeiten, Gutscheine - alle Infos

Insgesamt drei KFC-Filialen gibt es in Augsburg. Diese liegen in Oberhausen, Pfersee und Lechhausen. Wir haben alle Infos zu der Fast-Food-Kette KFC.

KFC - ursprünglich Kentucky Fried Chicken - ist eine amerikanische Fast-Food-Kette, die 1930 von dem Unternehmer Colonel Sanders gegründet wurde, der zunächst in einem kleinen Restaurant Brathähnchen verkaufte. Damit etablierte er Hühnchen auf dem bis dahin von Burger dominierten Fast-Food-Markt. Das Image des Gründers ist heute immer noch auf dem KFC-Logo oder in KFC-Werbung zu sehen. 1968 eröffnete schließlich die erste KFC-Filiale in Deutschland. In Augsburg wurde das erste KFC-Restaurant im Jahr 1985 in der Ulmerstraße gegründet. Heute wird es immer noch betrieben. Mittlerweile gibt es auch zwei weitere KFC-Filialen in Augsburg. Wir stellen Ihnen alle KFCs in Augsburg vor und informieren Sie zu Speisekarte, Preisen, Lieferservice und Aktionen.

Lechhausen, Oberhausen, Pfersee: alle KFC-Filialen in Augsburg mit Öffnungszeiten

KFC Augsburg - Lechhausen:

Adresse: Derchinger Str. 119, 86167 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag: 10.00 - 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 - 1.00 Uhr

Telefon: 0821 7908250

Lieferservice vorhanden

KFC Augsburg - Pfersee:

Adresse: Flandernstraße 6, 86157 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10.00 - 0.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 10.00 - 1.00 Uhr

Telefon: 0821 544060

Lieferservice vorhanden

KFC Augsburg - Oberhausen:

Adresse: Ulmer Str. 32-34, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag: 10.00 - 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 - 1.00 Uhr

Telefon: 0821 423040

Lieferservice vorhanden

KFC Augsburg: Preise und Speisekarte

Wie der Name des Fast-Food-Franchises bereits beinhaltet, liegt das Augenmerk von Kentucky Fried Chicken vor allem auf frittierten Hähnchenteilen, die in unterschiedlichen Schärfegraden und Geschmacksrichtungen angeboten und auch in Buckets, also ganzen Eimern verkauft werden. Diese Hähnchenstücke werden aber auch in Burgern oder Wraps mit klassischen Fast-Food-Beilagen wie Pommes angeboten. Eine Übersicht zu allen Produkten gibt es auf der Webseite von KFC Deutschland. Dieses Angebot ist auch in allen KFC-Filialen in Augsburg zu finden. Die Webseite Fastfoodpreise-info hat die aktuellen Preise aller KFC-Produkte in Deutschland zusammengefasst. Es kann allerdings zu regionalen Abweichungen kommen.

Nach Hause bestellen - KFC in Augsburg Lieferservice

KFC liefert in Augsburg Essen zu den Kunden nach Hause über den Lieferdienst Lieferando. Geben Sie dafür einfach auf der Webseite von KFC Ihre Adresse ein. Sie werden dann auf Lieferando weitergeleitet. Der Mindestbestellwert für eine Lieferung von KFC liegt dabei bei 10 Euro. Es wird außerdem eine Servicegebühr von 0,89 Euro für eine Lieferung erhoben. Alternativ können Sie auch Ihr Essen in einer Filiale in Ihrer Nähe vorbestellen und selbst abholen.

Angebote bei KFC in Augsburg: Gutscheine und Coupons

Aktuelle Aktionen und Gutscheine von KFC sehen Sie immer auf der Webseite. Dabei werden bestimmte Produkte und Menüs für einen gewissen Zeitraum vergünstigt angeboten. Wenn Sie außerdem die KFC App herunterladen, verspricht das Unternehmen exklusive Coupons, durch die Sie ebenfalls Geld einsparen können.