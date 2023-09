Fünf Euro pro Film: Diese Kinos in Augsburg und Umgebung nehmen am Kinofest teil

An diese Woche findet bundesweit das Kinofest statt. In teilnehmenden Kinos kostet der Eintritt pro Film nur fünf Euro. Auch Kinos in Augsburg und Umgebung sind dabei.

Kinofans kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten – ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Denn am Samstag und Sonntag findet zum zweiten Mal bundesweit das sogenannte Kinofest statt. In allen teilnehmenden Kinos kostet der Eintritt pro Film dann nur fünf Euro.

Neben den günstigeren Tickets wollen Kinobetreiber auch ein besonderes Programm anbieten – zum Beispiel alte Filme auf der Leinwand zeigen, Sekt servieren oder Angebote für Kinder organisieren. Zudem sollen 15 Filme schon an diesem Wochenende gezeigt werden, die eigentlich erst später offiziell in die Kinos kommen.

Diese Kinoketten nehmen am Kinofest 2023 teil

Mit etwa 760 Kinos nehmen fast 90 Prozent aller Filmtheater in Deutschland an der Aktion teil. Auf einer Übersichtskarte auf der Webseite des Filmfests sind alle teilnehmenden Kinos zu finden. Diese Kinoketten machen mit:

Cinestar

UCI

Cineplex

Cinemotion

Astor

Kinofest 2023: Teilnehmende Kinos in Augsburg

Diese vier Kinos in Augsburg nehmen in diesem Jahr am Kinofest teil:

Cinestar

Thalia

Mephisto

Cinemaxx

Auch Kinos in der Augsburger Umgebung nehmen an Kinofest 2023 teil

Auch in Kinos in der Augsburger Umgebung kann man am Wochenende Filme für fünf Euro sehen:

Filmtheater Wertingen

Cineplex Meitingen

Cineplex Aichach

Cineplex Königsbrunn

Kinojahr läuft wesentlich besser als 2022

Nach Angaben des HDF laufe das aktuelle Kinojahr wesentlich besser als das Pandemiejahr 2022, aber immer noch ein bisschen schlechter als das Vor-Corona-Jahr 2019. Bis Anfang September dieses Jahres seien 64 Millionen Tickets verkauft worden – das seien 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit lägen die Ticketverkäufe nur noch wenige Prozentpunkte hinter dem Vorpandemiejahr 2019.

Laut Berg hätten auch die Filme "Barbie" und "Oppenheimer", die beide zeitgleich im Juli gestartet waren, dazu beigetragen. "Das Phänomen ist irre. Die beiden Filme befruchten sich gegenseitig und sprechen eine breite Bevölkerung an."