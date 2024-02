Augsburg

Die Mehrheit der Augsburger ist nicht mehr Mitglied einer Kirche

Plus Die Zahl der Kirchenaustritte in Augsburg blieb 2023 hoch. Mittlerweile sind Katholiken und Protestanten in der Stadt in der Minderheit. Eine Analyse.

4537 Menschen traten im Jahr 2022 in Augsburg aus der Kirche aus, so viele wie nie zuvor. Kirchenvertreter aus der Stadt zeigten sich schockiert. Nun hat die Stadt Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion die Zahlen für 2023 vorgelegt. Demnach kehrten im vergangenen Jahr 3671 Augsburger der Kirche den Rücken. 2552 verließen die katholische, 1119 die evangelische Landeskirche. Und so stellen Mitglieder der beiden "großen" Kirchen in Augsburg mittlerweile nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung.

Wie aktuelle Daten des Amts für Statistik und Stadtforschung zeigen, lebten 2023 noch 98.964 römisch-katholische Bürger in Augsburg (32,3 Prozent). Daneben waren 36.350 evangelisch (11,9 Prozent). Demgegenüber standen 170.667 Menschen, die keiner oder einer anderen Religionsgemeinschaft, etwa dem Islam, angehören. Diese Gruppe stellt nun mit 55,8 Prozent die Mehrheit in Augsburg. Wie stark sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren beschleunigt hat, zeigt ein Blick in die Statistik.

