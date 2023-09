Kirchweih in Lechhausen 2023: Das ist geboten

Klein und charmant: Auch in diesem Jahr organisiert die Stadt die Lechhauser Kirchweih. Hier gibt es alle Infos: Von den Öffnungszeiten bis hin zum Programm.

Nicht nur der bekannte Plärrer ist typisch für Augsburg, auch viele kleine Stadtteilfeste tragen zum besonderen Flair der Stadt bei. Lechhausen ist nach der Innenstadt der bevölkerungsreichste Stadtteil. Dort gehört die traditionelle Kirchweih zum Herbstanfang dazu. Hier haben wir alle Infos zur Kirchweih in Lechhausen gesammelt.

Termin für die Kirchweih in Lechhausen 2023

Von Samstag, 14. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober findet in Lechhausen wieder die Kirchweih statt. Das kleine Stadtteilfest beginnt jedes Jahr am Kirchweihsamstag. Der Kirchweihsonntag ist immer der dritte Samstag im Oktober.

Wann ist die Lechhauser Kirchweih geöffnet?

Kirchweih ist von Montag bis Donnerstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag 12 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 21 Uhr.

Der Marktsonntag in Lechhausen ist eine Traditionsveranstaltung

Den Lechhauser Marktsonntag gibt es seit 1994 – in diesem Jahr zum 29. Mal. Traditionsgemäß findet er am dritten Sonntag im Oktober statt – dieses Jahr ist das am 15. Oktober 2023. Von 12 Uhr bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte rund um die Neuburger Straße.

Unternehmer von außerhalb, Parteien und Vereine präsentieren sich an Ständen. Vor dem Grünen Kranz am Schlössle wird eine Bühne aufgebaut. Dort sorgen Vereine aus Lechhausen, der Hammerschmiede und der Firnhaberau für Unterhaltung. Unter den Akteuren sind Tanz-, Musik- und Trachtengruppen. Der Marktsonntag wird offiziell um 12.15 Uhr eröffnet.

Wo in Lechhausen findet die Kirchweih statt?

Das Festgelände der Kirchweih ist in Lechhausen in der Klausstraße, zwischen der Brunnen- und der Königsberger Straße. Von der Neuburger Straße aus ist der Veranstaltungsort gut zu sehen.

Was ist auf der Kirchweih geboten?

Die Organisation der Kirchweih liegt in städtischer Hand. Laut dem Wirtschaftsreferat haben sich 16 Standbetreiber angemeldet. Ein Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm ist der beliebte Marktsonntag.

Der Umzug der Kirchweih beginnt um 14 Uhr. Aufstellung ist am Marienplatz. Im Vorjahr nahmen mehr als 400 Personen daran teil. Gegen 14.30 Uhr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bierzelt erwartet.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und die Arbeitsgemeinschaft der Lechhauser Vereine eröffnen die Kirchweih. Im Bierzelt ist jeden Abend Programm. Werktags gibt es ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch mit günstigeren Angeboten. An beiden Sonntagen findet ein politischer Frühschoppen ab 10.30 Uhr statt. Am 15. Oktober ist die CSU an der Reihe, eine Woche später die SPD.

Wie sieht das genaue Programm der Kirchweih 2023 aus?

Auch in diesem Jahr gibt es auf der Kirchweih in Lechhausen ein abwechslungsreiches Programm:

Samstag 14.10.2023

14:00 Uhr: Festzug ins Zelt

14:30 Uhr: Eröffnung mit Anstich und Festreden durch Eva Weber, "Trachtenkapelle Lechhausen"

Ab 18:30 Uhr: Partyband "Get That"

Sonntag 15.10.2023

10:30 Uhr: Politischer Frühschoppen der CSU, "Trachtenkapelle Lechhausen"

Ab 17:30 Uhr: Country Band "Why Not"

Montag 16.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18:00 Uhr: Tag des Bieres – Brauereifestbierpreis für 8,50€, bayerische Band "I-Düpferl"

Dienstag 17.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

13:30 Uhr: Seniorennachmittag mit Tanztee "DUO AUX"

Ab 18:00 Uhr: musikalische Unterhaltung: "Siebenbürger Blaskapelle"

Mittwoch 18.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch/Kindernachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen

Ab 18:00 Uhr: Tag der Vereine und Blaulichtabend, Partyband "Leck o‘ Mio"

Donnerstag 19.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18:00 Uhr: Tag der Betriebe, Münchner Partyband "OHLALA"

Freitag 20.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

19:00 Uhr: Malle-Party mit "DJ Bartho"

Samstag 21.10.2023

12:00 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18:30 Uhr: Partyband "Get That"

Sonntag 22.10.2023

10:30 Uhr Politischer Frühschoppen der SPD, "Blasorchester Lechhausen"