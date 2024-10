Kirchweih in Lechhausen 2024: Das ist geboten

Ein Festzelt, mehrere Fahrgeschäfte sowie ein Marktsonntag. Die neun Tage der Kirchweih in Lechhausen bieten wieder ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher.

Termin für die Kirchweih in Lechhausen 2024

Heuer findet die Kirchweih in Lechhausen von Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober statt. Das kleine Stadtteilfest beginnt jedes Jahr am Kirchweihsamstag. Der Kirchweihsonntag ist immer der dritte Sonntag im Oktober.

Wann ist die Lechhauser Kirchweih geöffnet?

Die Kirchweih ist von Montag bis Donnerstag von 12 bis 22.30 Uhr geöffnet. Am Freitag, Samstag und Sonntag geht es jeweils von 10 bis 23 Uhr.

Der Marktsonntag in Lechhausen ist eine Traditionsveranstaltung

Den Lechhauser Marktsonntag gibt es seit 1994 – in diesem Jahr zum 30. Mal. Traditionsgemäß findet er am dritten Sonntag im Oktober statt – dieses Jahr ist das am 20. Oktober 2024. Von 12 Uhr bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte rund um die Neuburger Straße. Mit einer kleinen Feier vor dem Grünen Kranz um 12.15 Uhr wird der Marktsonntag offiziell eröffnet.

Unternehmer, die Polizei und mehrere Vereine präsentieren sich an den Ständen. Vor dem Grünen Kranz am Schlössle wird eine Bühne aufgebaut. Dort sorgen Vereine aus Lechhausen, der Hammerschmiede und der Firnhaberau für Unterhaltung. Unter den Akteuren sind Tanz-, Musik- und Trachtengruppen.

Wo in Lechhausen findet die Kirchweih statt?

Das Festgelände der Kirchweih ist in Lechhausen in der Klausstraße, zwischen der Brunnen- und der Königsberger Straße. Von der Neuburger Straße aus ist der Veranstaltungsort gut zu sehen. Das Festzelt „Zum Schober“ steht in der Klausstraße.

Was ist auf der Kirchweih geboten?

Ein Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm ist der beliebte Marktsonntag. Der Umzug der Kirchweih beginnt um am Eröffnungstag um 14 Uhr. Aufstellung ist am Marienplatz. Gegen 14.30 Uhr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bierzelt erwartet.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet mit dem Anstich um 16 Uhr die Kirchweih. Im Bierzelt ist jeden Abend Programm. Werktags gibt es ab 12 Uhr einen Mittagstisch mit günstigeren Angeboten. An beiden Sonntagen findet ein politischer Frühschoppen ab 10 Uhr statt. Am 20. Oktober ist die CSU an der Reihe, eine Woche später die SPD.

Wie sieht das genaue Programm der Kirchweih 2024 aus?

Auch in diesem Jahr gibt es auf der Kirchweih in Lechhausen ein abwechslungsreiches Programm:

Samstag, 19. Oktober 2024

14 Uhr: Festzug ins Zelt

ab 15 Uhr: Eröffnung mit Anstich und Festreden durch Eva Weber und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, „Trachtenkapelle Lechhausen“

18 Uhr - 19.30 Uhr: Literarischer Abendspaziergang, Treffpunkt: Lechbrücke/Ecke Radetzkystraße

18 Uhr: Partyband „i-Düpferl“

Sonntag, 20. Oktober 2024

Ganztags: 30 Jahre Marktsonntag: Bilderausstellung bei Foto Behrbohm

9.30 Uhr Heilige Messe in St. Pankratius

10 Uhr: CSU-Frühschoppen mit Martin Huber, „Trachtenkapelle Lechhausen“

10.30 Uhr Familiengottesdienst in Unsere Liebe Frau

15.30 Uhr: Brasilianische Trommelgruppe „Pica-Pau“

18 Uhr: Partyband „S.O.S.“

Montag, 21. Oktober 2024

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18 Uhr: Schlager und Stand-Up-Comepy, „Party Duo Robby Sieß“

Dienstag, 22. Oktober 2024

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

14 Uhr: Seniorennachmittag mit ermößigten Preisen mit Rockabilly Musik von „Catburys“

18 Uhr: Classic Rock Band „Mixtape“

Mittwoch, 23. Oktober 2024

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

14 Uhr: Familiennachmittag

18 Uhr: Partyband „Hoberfeldtreiber“, Abend des Ehrenamts: ermäßigte Preise für alle Inhaber einer Ehrenamtskarte

Donnerstag, 24. Oktober 2024

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18 Uhr: Partyband „Manyana“

Freitag, 25. Oktober 2024

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

18 Uhr: Partyband „OHLALA“

Samstag, 26. Oktober 2024

10 Uhr: Schafkopfturnier

12 Uhr - 15 Uhr: Vergünstigter Mittagstisch

15 Uhr: Musik von „Königlich Bayerische Lechgstanzler“

18.30 Uhr: Partyband „Mercuries“

Sonntag, 27. Oktober 2024

10 Uhr: SPD-Frühschoppen mit Ronja Endres, „Blasorchester Lechhausen“

16 Uhr: County-Musik „Why Not Band“

Da sind die Änderungen im Nahverkehr während der Kirchweih in Lechhausen

Wegen der Auf- und Abbauarbeiten für die Kirchweih in Lechhausen wird es bereits ab Dienstag, 15. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Oktober zu Änderungen im Nahverkehr in Lechhausen kommen, informieren die Stadtwerke Augsburg. Anlieger dürfen weiterhin in Schrittgeschwindigkeit durch die Straßen fahren. Im Veranstaltungsbereich sowie in Teilen der Brunnenstraße und der Tauroggener Straße ist Parken nicht möglich.

Die Buslinie 23 und die Nachtbuslinie 93 können nicht auf dem planmäßigen Linienweg verkehren, weil die Klausstraße gesperrt ist. Ab dem 5. Oktober werden sie deshalb folgendermaßen umgeleitet:

Stadtauswärts: In Richtung Firnhaberau fahren die Busse über die Neuburger Straße, halten dort an der Bushaltestelle „Brunnenstraße“, biegen rechts in die Tauroggener Straße ein, an deren Ende sich die Ersatzhaltestelle „Klausstraße“ befindet. Weiter geht es zur Haltestelle „Kleesiedlung“ und ab der Haltestelle „Linke Brandstraße“ in der Neuburger Straße folgen die Busse dem normalen Linienverlauf.

Stadteinwärts: Von der Hammerschmiede kommend, fährt die Linie 23 nach links in die Steinerne Furt. Dort befindet sich die Ersatzhaltestelle „Steinerne Furt“. Vor dem Kreisverkehr fährt der Bus die Haltestelle „Kurt-Schumacher-Straße“ an. In der Rechten Brandstraße befindet sich die Ersatzhaltestelle „Kleesiedlung“. Am Ende der Rechten Brandstraße biegt der Bus nach links in die Neuburger Straße und fährt nach der Einmündung der Widderstraße die Ersatzhaltestelle „Linke Brandstraße“ an. Über die Neuburger Straße fährt er zur Ersatzhaltestelle „Brunnenstraße“. Ab dort folgt der Bus dem normalen Linienverlauf. Die Haltestelle „Klausstraße“ fällt stadteinwärts ersatzlos weg.