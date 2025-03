Die besten Orte in Augsburg, um Kirschblüten anzuschauen

Der April bringt ein besonderes Naturschauspiel mit sich: die Kirschblütenzeit. In der japanischen Kultur wird die Kirschblüte als Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit angesehen. Zahlreiche Menschen in Japan picknicken zum Frühlingsbeginn in Parks für das „O-Hanami“, das Betrachten des Blumenmeers. Auch in Augsburg kann man die Blüten mit der charakteristischen Rosa-Färbung bestaunen. Wo das am besten geht, verraten wir Ihnen hier.

1 Der Klassiker: Ulmer Straße

Der bekannteste Ort, um sich an den Kirschblüten in Augsburg zu erfreuen, ist die Ulmer Straße. Hier säumen Kirschblütenbäume die Straße und laden dazu ein, unter den blassrosa Blüten einen Frühlingsspaziergang zu machen.

Adresse : Ulmer Straße, 86156 Augsburg-Kriegshaber

Anfahrt : Straßenbahnlinie 2, Station St. Thaddäus oder Oberhausen Bahnhof

2 In festlichem Ambiente: Kirschblütenfest 2025

Wer noch nicht genug von den Kirschblüten in der Ulmer Straße hat, kann auch das Kirschblütenfest am angrenzenden Helmut-Haller-Platz in Oberhausen besuchen. Das Familienfest, das die ARGE Oberhausen organisiert, wird dort jährlich gefeiert. Besucherinnen und Besucher können sich auf Live-Musik mit verschiedenen Bands und Unterhaltung für Familien, sowie Speisen und Getränke freuen.

Adresse : Helmut-Haller-Platz, 86154 Augsburg-Oberhausen

Termin : 25. April bis 27. April, von 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintritt : frei

3 In originaler Umgebung: Botanischer Garten

Im Botanischen Garten finden sich allerlei bunte Frühlingsblumen, doch im Japanischen Garten kann man die Kirschblüten vor besonderer Kulisse bewundern. Hier ist der perfekte Ort für ein Fotoshooting vor den Holzpavillons im japanischen Stil. Wer noch etwas mehr über die Symbolik, aber auch andere Pflanzen erfahren möchte, kann an einer Führung durch den Japanischen Garten am 8. Mai um 17 Uhr teilnehmen.

Adresse : Dr.-Ziegenspeck-Weg 10, 86161 Augsburg-Spickel-Herrenbach

Öffnungszeiten : im April täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr, ab Mai täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr

Website : www.augsburg.de/freizeit/ausflugsziele/botanischer-garten

Eintritt : 4 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro ermäßigt

4 Die Entspannungsoase: Hofgarten

Der Hofgarten öffnet pünktlich zum Frühlingsbeginn seine Pforten am 1. April. Nicht nur Ginkgobäume, Hibiskussträucher und steinerne Skulpturen sind hier beeindruckend, sondern auch die blühenden Kirschbäume können bei einem Spaziergang bewundert werden. Auch im Fronhof direkt neben dem Hofgarten lässt es sich gut unter den Blüten flanieren und entspannen.

Adresse : Fronhof 8, 86152 Augsburg-Innenstadt

Öffnungszeiten : ab 1. April täglich von 8 Uhr bis 21 Uhr

Eintritt : frei

5 Der Geheimtipp: Frohsinnstraße

In der Frohsinnstraße verzaubern nicht nur historische und prächtige Villen, sondern auch die Kirschblütenbäume. Die Straße befindet sich etwas außerhalb der Innenstadt, sodass man hier ungestört die Blütenpracht genießen kann. Denn abseits der Fußgängerzone sind hier weniger Menschen unterwegs.

Adresse : Frohsinnstraße, 86150 Augsburg-Innenstadt

Anfahrt : Straßenbahnlinie 1, Station Frohsinnstraße

6 Mit ungewöhnlicher Kulisse: Alter Postweg

Ein Ort in Augsburg, bei dem man nicht sofort an Kirschblüten denkt, ist das Univiertel. Dennoch leuchten auch hier die Kirschbäume vor dem Augsburger Berufsbildungszentrum in verschiedenen Rosa-Tönen und laden mit dem Hochhaus im Hintergrund als außergewöhnliches Fotomotiv ein.

Adresse : Alter Postweg 101, 86159 Augsburg-Univiertel

Anfahrt : Straßenbahnlinie 3, Station Bukowina-Institut/PCI