Augsburger Kita ringt um Zukunft: „Die Hütte hier hält nicht mehr lange“

Lautes Kinderlachen schallt einem an diesem Sommertag aus dem Garten des evangelischen Kindergartens St. Matthäus in Hochzoll entgegen. Die Kleinen bauen Burgen im Sandkasten, wippen und spielen Fangen. Die vielen Bäume spenden angenehmen Schatten, den auch die Erzieherinnen genießen. Denn im Haus ist es im Sommer oft extrem warm. Die Kita ist Baujahr 1966 und nicht isoliert. Auch sonst ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Seit fast 15 Jahren versucht der Träger, die evangelische Kirchengemeinde St. Matthäus, daher ein Zukunftskonzept zu entwickeln. Verschiedene Versuche scheiterten. Jetzt gibt es eine neue Idee.

Ursprünglich wollte die Kirchengemeinde ein etwa 6500 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Karwendel- und Wettersteinstraße, auf dem neben dem Kindergarten samt großem Garten auch das Pfarrhaus steht, vermarkten und neu bebauen lassen, um das Gemeindezentrum an der Kirche zu platzieren. Geplant war familienfreundliches und bezahlbares Wohnen und der Neubau der Kita. Doch der Stadt war die Art der Bebauung zu dicht. Die Kirchengemeinde setzte daher auf eine Sanierung - in der Hoffnung, dass die Stadt einige Jahre später den Bedarf erkennen und den Plänen zustimmen würde. Doch so weit kam es nicht. Auch die Sanierung lässt sich nicht wie geplant umsetzen. „Wir hatten mit 900.000 Euro kalkuliert, haben dann aber schnell festgestellt, dass wir bei über zwei Millionen landen würden“, so Pfarrer Thomas Bachmann. So viel Geld auszugeben, um immer nur Löcher zu stopfen und das Nötigste zu erledigen, sei nicht sinnvoll. Das Geld wäre in einem Neubau besser angelegt.

Modulbau soll Lösung für in die Jahre gekommene Kita St. Matthäus in Hochzoll bringen

So sehen es auch Kita-Leiterin Sylvia Kurth und ihre Stellvertreterin Ilka Hofmann. „Wir haben bei allen Maßnahmen bisher immer nur das Nötigste gemacht und auf Provisorien gesetzt, da wir dachten, der Neubau kommt. Noch mehr Provisorien brauchen wir nicht“, so Kurth. Eine fehlende Isolierung, kein Schallschutz, nur eine Mitarbeitertoilette und keine Räume für Elterngespräche oder als Rückzugsort für das Personal sind nur einige Punkte, wo Kurth und Hoffmann Handlungsbedarf sehen. Zuletzt mussten die Kinder der Krippe in das Gemeindehaus umziehen, da im Untergeschoss Schimmel aufgetaucht war. „Wir müssen was tun, die Hütte hier hält nicht mehr lange“, so Bachmann.

Die Kita plant einen Modulbau an selber Stelle

Selbstverständlich investiere man weiter in alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen, habe den Schimmel beseitigt und erfülle weiter alle Auflagen. „Aber das ist weder ein zukunftsfähiges noch ein nachhaltiges Konzept“, so Bachmann. Man verstehe es weiter als Aufgabe der Kirche, dieses christliche geprägte Angebot zu unterbreiten - für viele weitere Jahre. „Auch bei Menschen anderer Religionen kommt unser Konzept gut an. Wir vermitteln christliche Werte und zeigen, was Gemeinschaft bedeutet“, so Kurth. So habe man unter anderem an einem Coaching für Mittagessen teilgenommen und nicht nur die Qualität gesteigert, sondern auch das gemeinsame Essen stärker in den Fokus gerückt.

Um den Kindergarten zukunftssicher zu machen, plant man nun mit einem Modulbau - an jener Stelle, auf der jetzt die Kita steht. Modulbauten sind in der Regel günstiger als ein konventioneller Bau und schneller errichtet. Während des Baus bräuchte es eine Interimslösung für die Kinder. Derzeit betreuen die Erzieherinnen 88 Jungs und Mädchen, teils mit erhöhtem Förderbedarf. „Rollstuhlgerecht sind wir aber nicht. Auch das wäre eine wichtige Ergänzung“, sagt Hoffmann.

Gespräche mit allen Beteiligten seien bereits angelaufen. Im Juli stehe ein Austausch mit der Stadt an. „Wir geben nicht auf. Wir wollen schließlich, dass hier auch in 20 oder 30 Jahren noch Kinder im Garten spielen“, so Bachmann.