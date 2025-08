Kita St. Matthäus legt mehr Wert auf gesundes Essen

Täglich essen 88 Krippen- und Kindergartenkinder in der Evangelischen Kindertagesstätte St. Matthäus in Hochzoll in der Einrichtung zu Mittag. Für die Kita-Leitung ist das gemeinsame Essen allerdings nicht nur reine Nahrungsaufnahme, sondern auch eine wichtige Lernerfahrung: „Essen soll Spaß machen und in Gemeinschaft geschehen“, betont Einrichtungsleiterin

Sylvia Kurth.

Deshalb hat sich das Team der Kita im Rahmen des Coachings Kita- und Schulverpflegung 2024/2025 des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung mit der Weiterentwicklung seines Verpflegungsangebots auseinandergesetzt. Der Speiseplan wird nun noch gezielter an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausgerichtet, bei Salat, Rohkost und Nachspeisen kommen verstärkt regionale und ökologische Produkte zum Einsatz, und der Verpackungsmüll soll zukünftig weit möglichst reduziert werden.

Sechs Kitas in Schwben nahmen am Ernährungs-Coaching teil

Aus dem Regierungsbezirk Schwaben machten sich im Schuljahr 2024/25 sechs Kitas und eine Schule auf den Weg, ihre individuelle Verpflegungssituation vor Ort zu optimieren. So würden Kinder eine gesunde und nachhaltige Verpflegung in der Praxis kennenlernen, heißt es.