Klage gegen Bank: Augsburger Sparer kommen an rund 17 Millionen Euro nicht ran

Das ist mehr als enttäuschend, wenn eine Bank, die ausgerechnet der katholischen Kirche gehört, einem langjährigen Kunden dazu rät, mit dem Geld der Kleinanleger an der Börse zu spielen. Es ist an sich schon eine Frechheit, vom Kunden neben den Bankgebühren auch noch Negativzinsen zu verlangen. Dann kann man sich das Geld lieber gleich bar auszahlen lassen und einen versicherten Tresor mieten. Hätte der Sparverein in inflationsneutrale Anlagen wie Immobilien oder Edelmetalle investiert, könnten sich die Mitglieder heute eher freuen.