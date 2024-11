Kleine Siedlungen: Hier gibt es ländliches Leben am Rand der Stadt Augsburg

In Augsburg haben sich aus Wochenendhäusern, Gartenanlagen oder Nachkriegs-Notunterkünften mehrere Siedlungen am Stadtrand entwickelt. Einige dieser Wohnnutzungen werden von den Behörden nur geduldet, sind also nicht ausdrücklich genehmigt. Andere Stadtrandsiedlungen oder Weiler entstammen alten Ansiedlungen mit entsprechender Historie. Unterschiedlich sind auch die Siedlungsbewohner. Manche genießen die Ruhe und die Natur. Andere schätzen besonders den Freiraum, welchen diese abseits gelegenen Wohnlagen bieten. Im Gegensatz zu den „Städtern“ müssen sich die Siedlungsbewohner um vieles selbst kümmern. So haben sie meist ihre eigene Abwasserentsorgung und oft auch einen eigenen Trinkwasserbrunnen. Müllabfuhr, Winterdienst und Post kommen nicht immer vor die Haustüre. Zehn dieser kleineren Augsburger Stadtrandsiedlungen mit rund einem Dutzend bis über 100 Bewohnern stellen wir vor.

