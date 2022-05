Fridays for Future rufen in Augsburg wieder zu Schulstreiks auf

Fridays for Future will im Raum Augsburg wieder verstärkt zu Schulstreiks aufrufen. Auch der erste Termin für eine Klimademo steht bereits fest.

Mit einem Schulstreik für das Klima hatte Greta Thunberg die Klimabewegung Fridays for Future einst begonnen, nun soll es diese Protestform auch in Augsburg und der Umgebung wieder häufiger geben: Die Augsburger Klimaaktivisten wollen zurückkehren zu ihren Wurzeln. Das gab das Bündnis am Mittwochabend in einer Pressemitteilung bekannt und nannte direkt auch den ersten Termin für eine große Klimademo mit Schulstreik auf dem Rathausplatz.

Fridays for Future planen Demo in Augsburger Innenstadt

Wie die Klimaprotestler mitteilen, soll es am 20. Mai eine große Demonstration für mehr Klimaschutz mit anschließendem Protestzug durch die Innenstadt geben, wobei Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen sind, nicht in die Schule zu gehen. Ihre Rückkehr zu Schulstreiks begründen die Initiatoren von Fridays for Future Augsburg mit dem neuen IPCC-Bericht. Dieser zeige, dass es weiterhin wichtig sei, für eine andere Klimapolitik zu demonstrieren.

Des Weiteren wollen die Protestierenden sich mit einem Protestzug durch die Innenstadt auch gegen den Umgang der Polizei wehren, so die Ankündigung. Zuletzt hatte es in Augsburg immer wieder Ärger um Aktionen von Klimaaktivisten gegeben. So musste kürzlich die Polizei anrücken, weil Aktivisten des Klimacamps am Moritzplatz Lebensmittel verschenkt haben, die sie zuvor aus Containern von Lebensmittelhändlern gestohlen hatten. Zudem fielen Aktivisten durch eine Abseilaktion vom Dach der City-Galerie auf.

OB Eva Weber forderte Aktivisten des Klimacamps zum Aufgeben auf

Insgesamt hat sich in Augsburg der Blick auf die Klimabewegung um Fridays for Future und das Augsburger Klimacamp etwas gewendet. Nach mehreren Gerichtsverfahren hatten zuletzt hochrangige Politiker um Oberbürgermeisterin Eva Weber die Aktivisten des Klimacamps zum Aufgeben aufgefordert.

Die Klimaaktivisten rechtfertigen ihre teils umstrittenen Aktionen nun mit dem Entschluss, den Druck auf politische Entscheidungsträger erhöhen zu wollen. Ihrer Ansicht nach genüge eine gewöhnliche Demonstration nicht mehr als Protest. (zian)