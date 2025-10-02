Klimacamp-Aus, Prozesse, weniger Aufmerksamkeit: Geht Augsburgs Klimabewegung die Luft aus?

Es ist keine allzu gewagte Behauptung, dass es in Augsburg nur wenige Menschen gibt, die das Thema Klimaschutz derart umtreibt wie Ingo Blechschmidt. Und doch war der Aktivist zuletzt überrascht, dass es offenbar immer noch vielen Menschen zumindest ähnlich geht. Als kürzlich „Fridays for Future“ zu einem Demozug durch die Innenstadt lud, kamen rund 600 Menschen. „Ganz ehrlich: Mit so vielen hätten wir nie gerechnet“, sagt er. Zumindest für einen Tag kehrte die Augsburger Klimabewegung zurück auf die öffentliche Bühne, auf der sie zuletzt deutlich an Aufmerksamkeit verloren hatte. Was auch mit Blechschmidt selbst zu tun hat.

