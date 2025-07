Weggeworfen trotz Pfand: Klimaschützer sammeln 1500 Becher bei den Sommernächten

Aktivisten des Klimacamps haben im Verlauf der Augsburger Sommernächte am vergangenen Wochenende nach eigenen Angaben um die 1500 herumliegende Mehrweg-Plastikbecher auf den Straßen der Festzone oder aus Mülleimern aufgesammelt. „Zu zweit konnten wir mühelos über 700 Becher in einer Stunde sammeln“, so Aktivist Benedikt Schäfer. Er schätzt aus Erfahrungen der letzten Jahre, dass jede Nacht 2000 bis 3000 Becher auf dem Veranstaltungsgelände liegen bleiben.

Die Becher sind seit mehreren Jahren immer wieder ein Thema. Den Gastronomen wird die Verwendung von Mehrwegbechern als Auflage mitgegeben, allerdings praktiziert jeder Stand sein eigenes Pfandsystem. Das habe zur Folge, dass es für durch die Festzone bummelnde Besucher zu aufwändig sei, zum jeweiligen Stand zurückzukehren, um den Becher zurückzugeben, kritisiert das Klimacamp. Ein Teil der Becher lande dann eben im Mülleimer und in der Abfallverbrennung.

Augsburger Klimacamp wirft der Stadt vor, den Interessen der Gastronomen zu folgen

Die Stadt sieht, wie berichtet, keine Perspektive für ein einheitliches Pfandsystem, weil dann 300.000 einheitliche Becher gekauft werden müssten und auch extra Rückgabestationen aufgestellt werden müssten, um die Stände an den Ausgängen der Festzone nicht mit der Rücknahme zu überlasten. Die Klimaaktivisten sind davon nicht überzeugt. Ein einheitliches Pfandsystem könne Müll vermeiden und sei auch für die Besucher komfortabler. Offenbar folge die Stadt aber lieber den Interessen der Gastronomen, die durch die nicht zurückgegebenen Becher und das einbehaltene Pfand eine zusätzliche Einnahmequelle hätten, so Aktivist Felix Strobel. Mit dem „Augsburgbecher“ gebe es ja bereits eine Struktur, die man weiterentwickeln könne. Allerdings setzte sich dieses von der Stadt geförderte Modell eines Mehrwegbechers bisher nicht durch.

Die 1500 recyclingfähigen Mehrwegbecher wollen die Aktivisten nun spülen und auf klimapolitischen Veranstaltungen nutzen, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits um die 850 Becher eingesammelt hatten. Eine Rückgabe an den jeweiligen Ständen wäre wegen der nötigen Sortierung nachts zu kompliziert gewesen, so die Aktivisten.