Im Augsburger Stadtwald zeigt sich, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt

Veränderungen zeigen sich immer dort als Erstes, wo sensible Gebilde betroffen sind. Fragt man Experten, wann im Augsburger Stadtwald spürbar etwas ins Rutschen geraten ist, fällt die Antwort meist auf die späten 2010er Jahre. Zwar waren länger werdende Trockenphasen und steigende Durchschnittstemperaturen schon vor Jahrzehnten Thema für Augsburgs grüne Lunge, die Dynamik aber hat sich in den letzten Jahren massiv beschleunigt. Die Wetterkapriolen quälen ein empfindliches Ökosystem, seltene Insekten- und Pflanzenarten sind auf dem Rückzug oder schon verschwunden. Geht es in dem Tempo weiter, lässt sich die Königsbrunner Heide als Hotspot der Artenvielfalt nicht retten.

