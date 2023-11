Kochkurse in Augsburg: Von asiatisch bis vegetarisch

Ob asiatisch, italienisch oder vegan, für Gruppen, Paare, Anfänger und Kinder, in Kochschulen, Restaurants oder bei der Vhs – eine Übersicht über Kochkurse in Augsburg.

Egal, ob man selbst gerne kocht oder begeisterten Hobbyköchen einen Kochkurs schenken will: In Augsburg gibt es Kurse für jeden Geschmack und jede Jahreszeit, zum Beispiel für Liebhaber der italienischen oder asiatischen Küche, Fans von vegetarischen oder veganen Gerichten – oder dürfen es Tapas sein? Auch Spezialitäten vom Grill stehen als Kurs zur Auswahl sowie Frühjahrsgerichte und Weihnachtsmenüs. In Augsburg kann man Kochkurse unter anderem in Kochschulen, bei der Vhs oder auch über Restaurants buchen. Der Nachwuchs will kochen lernen? Angebote für Kinder gibt es ebenfalls. Viele Angebote sind außerdem als Gutschein erhältlich. Wir haben einige Optionen zusammengefasst.

Vhs Augsburg

Infos: Die Volkshochschule Augsburg (Vhs) bietet regelmäßig zahlreiche Kochkurse an – ob schnelle Küche, thailändisch, italienisch, das perfekte Steak, Aryuveda-Workshops, Cocktails, Desserts, Kochen mit Kindern oder in Zweisamkeit für Paare. Welche Kurse es im Programm aktuell gibt, ob man sie online buchen kann und noch Plätze verfügbar sind – diese Infos stehen auf der Webseite der Vhs. Hier geht’s direkt zum Programmpunkt Kochen und Backen.

(Innenstadt) Telefon: 0821/502650

Webseite : vhs-augsburg.de.

Kochkurs in Augsburg bei der Sizilianerin: italienisch kochen in der Altstadt

Die Sizilianerin

Infos: Ein gemütliches Ambiente in den Kochkursen verspricht Die Sizilianerin – eine Einrichtung in der Augsburger Altstadt, in der sich alles um die italienische Lebensart, Kunst und Kultur dreht. Für die Kochkurse bedeutet das: ein Menü mit sizilianischen und italienischen Vor-, Haupt- und Nachspeisen und klangvolle Mottos wie „Pasta & Pesto“, „Amore mio“ oder „Wie bei Mamma!“. Auch „Kinder kochen mit Eltern“ hat Die Sizilianerin im Angebot. Zu den Terminen und zur Anmeldung geht es direkt in der Eventübersicht. Wer einen Gutschein für einen Kochkurs kaufen oder verschenken möchte, kann online einen bestellen und direkt ausdrucken.

50, 86150 (Innenstadt) Telefon: 0821/24406272

E-Mail: info@diesizilianerin.de

Webseite : diesizilianerin.de/kurse

Nadia Sagona, "Die Sizilianerin", bietet seit zehn Jahren Koch-, Sprach- und Malkurse in der Augsburger Altstadt an. Foto: Sagona (Archivbild)

Atelier Ender – Kochschule & Events

Infos: Im Atelier Ender ist Dennis Ender Koch und Gastgeber für private und geschäftliche Events. Kochkurse des Ateliers Ender umfassen in der Regel vier Gänge. Zur Auswahl stehen unter anderem: vegetarisch, spanische und mediterrane Küche, italienische Tapas, Braten und Grillen oder Kochen für Paare. Eine aktuelle Übersicht über die Kochkurse gibt es hier. Gutscheine für Kochkurse und Events beim Atelier Ender gibt es online ebenfalls und direkt als PDF.

(Innenstadt) Telefon: 0821/44945445

E-Mail: info@atelier-ender.de

Webseite : atelier-ender.de.

Kochkurs Augsburg – für Anfänger, Profis, Gruppen, Paare und Singles

The Kitschen

Infos: In der Kochschule von the Kitschen gibt es jeden Monat wechselnde Kochkurse , ob Sushi Basics, eine kulinarische Tour durch Afrika , Mittelmeerküche oder koreanisch – hier geht’s zur Übersicht auf der Webseite. Die Gruppenkurse dauern jeweils circa vier Stunden.

9, 86156 (Kriegshaber) Telefon: 0821/65089000

E-Mail: info@thekitschen.de

Webseite : thekitschen.de.

KochWerk Augsburg

Infos: Das KochWerk Augsburg ist eine Eventlocation, in der regelmäßig Kochkurse angeboten werden. In den Gruppenkursen sind auch Singles und Paare willkommen, individuelle Events werden ebenfalls organisiert. Doch Hobbyköche und Gourmets müssen schnell sein – die Kurse sind in der Regel schnell ausgebucht. Die Termine sind unter kochwerk-augsburg.de/termine zu finden. Alle Kurse sind auch als (Geschenk-)Gutschein erhältlich.

( ) Telefon: 0173/3776014 (werktags von 14.00 bis 16.00 Uhr)

E-Mail: kochwerk.augsburg@gmail.com

Webseite : kochwerk-augsburg.de.

Die Grillfabrik

Grilllehrer und gelernter Spitzenkoch Carsten Höppner in seiner Grillfabrik. Foto: Michael Pohl (Archivbild)

Vegan kochen in einem Kurs in Augsburgs veganer Kochschule

Veganesha, vegane Kochschule Augsburg

Infos: Gegründet von der veganen Köchin Lena Marie Radu, haben Veganerinnen und Veganer hier die Auswahl zwischen öffentlichen Gruppen-Kochkursen und privaten Kochkursen . Die öffentlichen Gruppenkurse finden in der Küche des Grandhotel Cosmopolis im Domviertel statt, private Kurse in der heimischen oder einer angemieteten Küche – für Freunde, Familie oder als Team-Building-Event. Es gibt auch einen Kochkurs für Erwachsene mit Kindern. Alle Termine in der Übersicht gibt es hier. Gutscheine für Kochkurse gibt es bei Veganesha ebenfalls.

): Grandhotel Cosmopolis, Springergässchen 5, 86152 (Innenstadt) Telefon: 0162/2764346

E-Mail: genuss@vegane-kochschule-augsburg.de

Webseite : veganekochschuleaugsburg.de:

Lena Marie Radu betreibt eine vegane Kochschule in Augsburg. Foto: Stefan Gschoßmann (Archivbild)

Gasthaus Settele

Infos: Kochen lernen können Hobbyköche und Feinschmecker in Augsburg auch mit Stefan Settele . Seine Kurse sind themenbezogen, und es werden Gerichte gekocht, die man zu Hause nachkochen kann. Buchen kann man außerdem einen individuellen Kochtag mit den Profis des Gasthauses Settele in der Gasthaus-Küche. Dabei gibt es wertvolle Tipps von Ablauf, Organisation über Kochen bis Anrichten und natürlich leckeres Essen.

( ) Telefon: 0821/84086

E-Mail: hallo@gasthaus-settele.de

Webseite : gasthaus-settele.de

Stefan Settele vom Gasthaus Settele, in dem Kochkurse und individuelle Kochtage stattfinden. Foto: Julia Greif (Archivbild)

Die Tafeldecker

Infos: Bis auf Weiteres finden bei den Tafeldeckern laut deren Webseite keine Kochkurse statt (Stand Dezember 2023). Sobald es neue Termine gibt, werden sie hier bekanntgegeben: dietafeldecker.de/kochkurse

Kochkurse beim DHB-Netzwerk Haushalt (ehemals Deutscher Hausfrauenbund)

Infos: Der DHB-Ortsverband Augsburg bietet ebenfalls ab und zu Kochkurse an. Es lohnt sich, gelegentlich auf der Webseite nach neuen Angeboten zu schauen – oder bei der Geschäftsstelle anzufragen, wenn man als private Gruppe einen Kochkurs buchen möchte.

Webseite : dhb-augsburg.org.

Online-Kochkurse im Shop der Augsburger Allgemeinen

Infos: Wer lieber ganz flexibel online mit einem Profi kochen lernen oder einen Kurs verschenken möchte, wird unter anderem im Shop der Augsburger Allgemeine fündig. Die Gutscheine für die Online-Kochkurse sind personalisierbar.

Falls Sie uns auf fehlende Kochkurse in unserer Auflistung oder aktualisierte Angebote hinweisen möchten, schreiben Sie uns gerne, und wir fügen sie dieser Übersicht gegebenenfalls hinzu.