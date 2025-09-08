Icon Menü
Kö-Täter Halid S. wird nach Gewalttat in Augsburg wohl erneut der Prozess gemacht

Prozess in Augsburg

Früherer Kö-Täter Halid S. wird nach Attacke im Nachtleben erneut angeklagt

Nach einer Gewalttat in der Augsburger Maxstraße hat die Staatsanwaltschaft fünf Männer angeklagt, darunter Halid S., 22. Um die Frage des Motivs dürfte im Prozess gerungen werden.
Von Jan Kandzora
    Aus einer fünfköpfigen Gruppe soll in der Maxstraße von Augsburg eine Gewalttat auf zwei Männer verübt worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Foto: Silvio Wyszengrad (Archiv)

    Es gibt Videos von der Tat. Von den Schlägen, den Tritten, den Sekunden, in denen sich alles abspielt. Es heißt, dass die Kripo-Beamten in Augsburg die Bilder genau analysiert, regelrecht seziert haben, um herauszufinden, welcher Täter was exakt gemacht hat. Die Aufnahmen zeigen aber offenbar auch einen Teil der Vorgeschichte; der Gewalt muss ein Wortgefecht vorausgegangen sein. Sie dürften im anstehenden Prozess gegen Halid S. und mutmaßliche Mittäter eine große Rolle spielen. Dass es zu einer Verhandlung kommt, ist wahrscheinlich: Nach Recherchen unserer Redaktion hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den als „Kö-Täter“ bekannt gewordenen 22-Jährigen sowie vier weitere Männer erhoben, vor allem geht es um gefährliche Körperverletzung. Es gibt aber noch offene Fragen.

