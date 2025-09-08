Prozess in Augsburg Früherer Kö-Täter Halid S. wird nach Attacke im Nachtleben erneut angeklagt

Nach einer Gewalttat in der Augsburger Maxstraße hat die Staatsanwaltschaft fünf Männer angeklagt, darunter Halid S., 22. Um die Frage des Motivs dürfte im Prozess gerungen werden.