Königsplatz: Investition in die Sicherheit ist der richtige Weg

Der Königsplatz ist nicht grundsätzlich ein Angstraum. Dort halten sich an sonnigen Tagen Familien, Frauen und Senioren auf. Es sind Personengruppen, die sicherlich dort keine Zeit verbringen würden, wenn sie sich nicht sicher fühlen würden. Dies ist auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen. Das Büro für Kommunale Prävention mit der Urbanen Konfliktbearbeitung ist im Bereich Königsplatz genauso aktiv wie Polizei, Ordnungsdienst und Streetwork.

