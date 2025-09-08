Icon Menü
Königsplatz: Investition in die Sicherheit ist der richtige Weg

Kommentar

Starke Präsenz von Polizei und Ordnungsamt trägt zum Sicherheitsgefühl am Königsplatz bei. Mehr Einsatz könnte noch ein anderer Bereich vertragen.
Miriam Zissler
Von Miriam Zissler
    • |
    • |
    • |
    Der Königsplatz wird nach wie vor von einer breiten Mischung an Personengruppen genutzt. 
    Der Königsplatz wird nach wie vor von einer breiten Mischung an Personengruppen genutzt.  Foto: Anika Schäfer

    Der Königsplatz ist nicht grundsätzlich ein Angstraum. Dort halten sich an sonnigen Tagen Familien, Frauen und Senioren auf. Es sind Personengruppen, die sicherlich dort keine Zeit verbringen würden, wenn sie sich nicht sicher fühlen würden. Dies ist auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen. Das Büro für Kommunale Prävention mit der Urbanen Konfliktbearbeitung ist im Bereich Königsplatz genauso aktiv wie Polizei, Ordnungsdienst und Streetwork.

