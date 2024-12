Der Kö leuchtet wieder

Das Dach des Königsplatz-Haltestellendreiecks leuchtet seit einigen Tagen wieder, nachdem die Stadtwerke die Fassadenbeleuchtung im Herbst 2022 im Zuge der Energiekrise ausgeschaltet hatten. Die Bahnsteigbeleuchtung war nicht betroffen, aber das weiße Lichtband an der Dachkante sowie die blaue Beleuchtung der Fassade.

Während die Stadt ihre Sparmaßnahmen in weiten Teilen bereits im Jahr 2023 aufgehoben hatte, legten die Stadtwerke erst jetzt zum elften Geburtstags des Königsplatzes (Eröffnung war am 15. Dezember 2013) den Lichtschalter wieder um. Ausschlaggebend sei der Wunsch von Fahrgästen gewesen. Mit Rücksicht auf Anwohner wird das Lichtband um 22 Uhr ausgeschaltet. Weiterhin aktiv ist das seit 2015 eingeführte grüne Blinksignal. Wenn in den frühen Morgenstunden und am späteren Abend der Viertelstundentakt bei der Tram gilt und die Fahrzeuge zum Einsteigen bereitstehen, wechselt die Farbe am Gebäude von Blau auf Grün. Kurz vor Abfahrt ruft ein Blinksignal umsteigende Fahrgäste zur Eile auf.