Kein Blechschaden, aber fast zwei Promille

Ordentlich getrunken hatte am Dienstag offenbar ein 47-Jähriger. Weil er mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug im Antonsviertel touchierte, flog er auf.

Gegen 20 Uhr war der 47-Jährige laut Polizeiangaben mit seinem Auto der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dort das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung vor Ort zwar keinen sichtbaren Schaden an den Fahrzeugen fest, dafür aber eine deutliche Alkoholisierung beim 47-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,8 Promille. (AZ)