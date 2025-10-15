Icon Menü
Kollission in Antonsviertel: Autofahrer mit fast zwei Promille gestoppt

Antonsviertel

Kein Blechschaden, aber fast zwei Promille

In Kriegshaber wurde die Polizei zu einem Zusammenstoß gerufen. Dabei fiel ihr noch etwas anderes auf.
    Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass ein 47-Jähriger in Augsburg mit fast zwei Promille unterwegs war.
    Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass ein 47-Jähriger in Augsburg mit fast zwei Promille unterwegs war. Foto: dpa (Julian Stratenschulte, Symbolbild)

    Ordentlich getrunken hatte am Dienstag offenbar ein 47-Jähriger. Weil er mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug im Antonsviertel touchierte, flog er auf.

    Gegen 20 Uhr war der 47-Jährige laut Polizeiangaben mit seinem Auto der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dort das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung vor Ort zwar keinen sichtbaren Schaden an den Fahrzeugen fest, dafür aber eine deutliche Alkoholisierung beim 47-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,8 Promille. (AZ)

