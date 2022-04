35-Stunden-Woche in der Pflege: Diesem ersten Schritt müssen weitere folgen

Plus Die Arbeitszeitreduzierung bei der AWO Augsburg darf nicht dazu führen, dass Überstunden aufgebaut werden. Sie ist dennoch ein mutiger Schritt. Es müssen weitere folgen.

Die AWO Augsburg ist einen mutigen Schritt vorausgegangen. Sie hat nicht nur festgestellt, dass die Arbeitssituation in der Pflege und im Sozial- und Erziehungsdienst schwierig und der daraus resultierende Personalmangel groß ist. Sie hat auch etwas getan. Mit der Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich beziehungsweise der Lohnsteigerung bei gleicher Arbeitszeit entlastet sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigt ihnen Wertschätzung.