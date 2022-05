4500 Überstunden: Gerd Merkle hätte diese Altlast nie mitnehmen dürfen

Plus Beim Wechsel ins Referentenamt hätte man das Konto Merkles auflösen müssen. Dieses Versäumnis muss die Stadt nun ausbaden. OB Weber fühlt sich persönlich angegriffen.

Die Diskussion um die Überstundenforderung ihres Baureferenten Gerd Merkle löst bei Oberbürgermeisterin Eva Weber spürbaren Unmut aus. Auf Nachfragen bei einer Pressekonferenz reagierte sie am Donnerstag ungewöhnlich harsch: Die Regelungen seien erstens unter ihren Vorgängern Paul Wengert ( SPD) und Kurt Gribl ( CSU), zweitens in Abstimmung mit dem Gesamtpersonalrat getroffen worden. "Ordungsreferent Pintsch und ich sind erst seit zwei Jahren in der Verantwortung." Ein wenig klang das wie ein Hilfeschrei: Sieht denn keiner, dass wir gar nichts dafür können?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen