Absagen wegen Corona: Die Veranstalter in Augsburg müssen einem leidtun

Plus Messen fallen aus, Konzerte werden verschoben. Die rührige Veranstaltungsbranche wird von der Corona-Pandemie einmal mehr ausgebremst. Enttäuscht müssen aber auch Kartenkäufer sein.

Im Januar und Februar geplante Messen in Augsburg fallen ersatzlos aus. Mehrere, zum Jahreswechsel terminierte Konzerte im Club Spectrum werden verschoben. Bei Menschen, die Karten als Weihnachtsgeschenk gekauft hatten, mag die Enttäuschung riesengroß sein. Die Corona-Pandemie jedenfalls wirkt sich bereits jetzt massiv auf das Veranstaltungswesen in Augsburg aus. Zu einem kompletten Lockdown ist es zwar aktuell noch ein weiter Weg, doch die Signale aus dem Veranstaltungssektor sind alles andere als rosig.