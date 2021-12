Ärger um Kitagebühren in Augsburg war vermeidbar

Plus Die Stadt Augsburg mag formal korrekt gehandelt haben bei der Abrechnung der Kitagebühren. Dass das Prozedere dennoch zahlreiche Eltern aufgebracht hat, ist nicht verwunderlich.

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die entsetzten Gesichter von Eltern vorzustellen, wenn sie plötzlich eine Rechnung über 1000, 2000 Euro oder vielleicht noch mehr für die Betreuung ihrer Kinder präsentiert bekommen. In vielen Augsburger Familien ist das Geld so knapp, dass auch eine Ratenzahlung sie in arge Bedrängnis bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

