Alles Geld fließt in Augsburg in Sanierungen

Plus Die Stadt Augsburg ist vollauf mit den Projekten Theater- und Schulsanierung beschäftigt, und auch dafür ist das Geld knapp. Was soll man nun tun?

Was von der Opposition immer wieder prophezeit und von der Regierung bestritten wurde, wird jetzt absehbar: Die Theatersanierung wird zu einem der spürbaren Faktoren in der Investitionsplanung. Ziel war, die Belastungen über Kredite so zu strecken, dass sie für jedes Haushalsjahr genommen stemmbar sind. 3,85 Millionen Euro (zuzüglich Zinsen) sind auch Geld, aber im Etat gut unterzubringen. Doch schon eingetretene und in der Zukunft mögliche Mehrkosten sorgen dafür, dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht. In manchen Jahren werden wohl zwischen sechs und sieben Millionen Euro anfallen. Die Raten sind wie ein Stein im Schuh, der in nächster Zeit bei jedem Schritt unangenehm spürbar sein wird. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das abzuwenden, weil die Theatersanierung samt Erweiterungsneubau zu weit fortgeschritten ist. Die Weichen wurde vor einigen Jahren so gestellt.

