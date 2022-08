Am Personalmangel in Kitas ist nicht nur die Bezahlung schuld

Plus In Augsburg gäbe es theoretisch genug Kita-Plätze für Kinder. Um sie besetzen zu können, braucht es vielfältige Anstrengungen bei der Gewinnung von Fachkräften.

Keine Frage: Die aktuelle Preisexplosion bei den Baupreisen und die Engpässe beim Material werden auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen manches Projekt verzögern oder sogar verhindern. Da geht es den Kitaträgern nicht anders als den Häuslebauern.