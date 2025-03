Anwohnerparken ist nicht immer die Lösung

Die Parkplatzsuche ist für viele Anwohner in den Augsburger Stadtteilen regelmäßig eine Qual. Vor allem in Gebieten, in denen dank Straßenbahn oder Bus ein guter Anschluss in die Innenstadt gegeben ist, parken Pendler und andere Besucher die Wohnstraßen zu, dazu kommen oft noch abgestellte Anhänger und Wohnmobile, die den Parkdruck weiter verschärfen. Aus diesem Grund hat der Augsburger Stadtrat zu Recht entschieden, in mehreren Quartieren zu prüfen, ob durch Anwohnerparken dieses Problem entschärft werden kann. Doch möglicherweise ist Anwohnerparken nicht überall die richtige Lösung.

