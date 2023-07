Arbeitgeber müssen sich stärker um ältere Beschäftigte bemühen

Plus Der Fachkräftemangel gilt als größte Herausforderung für die Wirtschaft. Ältere Arbeitnehmer könnten eine Chance sein. Doch sie zu halten, ist nicht leicht.

Einerseits steigt die Zahl der Menschen, die über das Rentenalter hinaus arbeiten, an. Andererseits gibt es einen gegenläufigen Trend der zeigt: Immer mehr Menschen nehmen lieber Abschläge bei der Rente in Kauf und scheiden früher aus dem Berufsleben aus. Für Unternehmen ist letztere Entwicklung in Zeiten des Fachkräftemangels ein großes Problem. Hier gilt es, kreativ zu sein.

Um Fachkräfte zu gewinnen, gehen immer mehr Firmen und Betriebe neue und bislang unbekannte Wege. Sie finanzieren Führerscheine, locken mit monatlichen Gutscheinen für den Nahverkehr und das Einkaufscenter oder bieten kostenfreie Massagen in der Mittagspause an. Diese Angebote werden ins Leben gerufen, um bei der Werbung um junge Talente gegenüber der Konkurrenz im Vorteil zu sein. Wie es gelingen könnte, ältere und erfahrene Mitarbeiter und deren Expertise im Betrieb zu halten und ein frühzeitiges Ausscheiden in die Rente zu verhindern, überlegen dagegen noch wenige Unternehmen.

