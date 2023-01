Arme Menschen wohnen in Augsburg immer teurer

Plus Das Angebot von preisgünstigen Mietwohnungen wird in der Stadt immer kleiner. Für Leute, die aufs Geld schauen müssen, bleibt oft nur eine kostspielige Notlösung.

Wer in Augsburg eine Mietwohnung unter neun Euro kalt pro Quadratmeter finden will, der muss viel Geduld und sehr viel Glück haben. Das liegt nicht nur an den stark gestiegenen Mietpreisen. Auch das Angebot in diesem Segment wird immer kleiner – mit fatalen Folgen für Betroffene. Wer gekündigt wird, hat ein Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen