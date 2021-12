Auch die Augsburger Friedhöfe müssen mit der Zeit gehen

Warum die Stadt Augsburg gut beraten ist, bei ihren Bestattungsangeboten umzudenken. Auch ein schöner neuer Waldfriedhof wäre zeitgemäß.

Viele Menschen denken heute anders als früher. Das macht sich auch bei den Bestattungstrends bemerkbar. Aufwendige Erdbestattungen sind längst nicht mehr so gefragt, pflegeleichte Urnengräber umso mehr. Immer häufiger wünschen sich Angehörige aber auch individuellere Bestattungsformen, insbesondere naturnahe Ruhestätten unter Bäumen. Viele Kommunen haben sich auf diese Wünsche eingestellt und machen neue Angebote, auch die Stadt Augsburg. Das ist gut so.

Auch wirtschaftliche Gründe zwingen zum Handeln

Doch nicht nur das Umdenken in der Bevölkerung, wie man Verstorbene zur letzten Ruhe betten möchte, auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von Angehörigen verschiedener Religionen in Augsburg zwingen die Stadt zum Handeln. Wirtschaftliche Gesichtspunkte und der kulturelle Wert historischer Friedhofsanlagen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Zuletzt klafften in Gräberreihen immer öfter hässliche Lücken, weil Erdbestattungen zurückgehen. Auch an den vergleichsweise hohen Bestattungskosten auf städtischen Friedhöfen in Augsburg gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik.

Inzwischen schafft es die Stadt, auf den sich ändernden Bedarf einzugehen und im Friedhofswesen seit zwei Jahren wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Das sind gute Nachrichten. Attraktiv und flexibel müssen die Augsburger Friedhofsangebote aber auch bleiben, falls ein neuer Waldfriedhof vor den Toren der Stadt als weitere Alternative hinzukommen sollte. Ein solcher neuer Waldfriedhof wäre zeitgemäß und für viele Menschen sehr wünschenswert.

