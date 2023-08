Auch für das frühere Konservatorium braucht es eine Lösung

Plus Seit fast drei Jahren steht das Gebäude leer. Dabei bietet es großes Potenzial. Auch für die Zukunft des Kaffeegäßchens, kommentiert AZ-Redakteurin Katharina Indrich.

Augsburgs berühmte Prachtmeile und gleich daneben das heruntergekommene Kaffeegäßchen. Selten liegen Gegensätze so nah beieinander. Wer von der prächtigen Maxstraße in die Dominikanergasse will, der fühlt sich innerhalb von Sekunden von Augsburg in einen stinkenden Ghettohinterhof versetzt. Schräg gegenüber von Augsburgs erster Adresse, dem Hotel Maximilian's, ist dieser Kontrast besonders krass. Die Stadt täte gut daran, an dem verlotterten Zustand des Gässchens etwas zu ändern. Der Vorschlag einer Anwohnerin, in die Lösung den Innenhof des ehemaligen Konservatoriums mit einzubeziehen, wäre dafür ein guter Ansatzpunkt. Mit geringem finanziellen Einsatz könnte mitten in der Innenstadt ein weiterer idyllischer Innenhof geschaffen werden.

Öffnung des Hofes wäre ein Gewinn für die Augsburger

Frei nach dem Motto: Die Mauer muss weg. Selbst wenn die Stadt irgendwann doch noch die Mittel auftreiben sollte, um das denkmalgeschützte Bürgerhaus für die Verwaltung umzubauen, spricht im Grunde nichts dagegen, den derzeit ungenutzten Innenhof schon jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und auch einem Verkauf stünde das nicht unbedingt entgegen. Mit der Öffnung des Serenadenhofes würde zum einen das Umfeld des Hauses deutlich aufgewertet. Zum anderen könnte das auch Investoren anlocken, die eine gastronomische Nutzung im Auge haben. Denn eine Lösung braucht es nicht nur für das Kaffeegäßchen, sondern auch für das ehemalige Konservatorium, das an Augsburgs Prachtmeile zusehends verkommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen