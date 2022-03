Auf die Baum-Studie müssen in Augsburg auch Bäume folgen

Plus Die Untersuchung zu möglichen Baumstandorten in der Augsburger Innenstadt wurde mit viel Aufwand erstellt. Sie muss aber auch umgesetzt werden.

Dass die Stadt eine Studie zu Baumpflanzungen in der Innenstadt erstellt, mag auf den ersten Blick erstaunen. Mehrere hundert Seiten dafür, dass nun feststeht, wo Bäume gepflanzt werden könnten? Doch es geht wohl kaum anders: In den Innenstadtstraßen, die oben mit Verkehr und parkenden Autos und unten mit Leitungen vollgestopft sind, sind Baumpflanzungen kein einfaches Unterfangen. Insofern sind Aufwand und Kosten eines solchen Konzepts gerechtfertigt - wenn nun auch Taten folgen.