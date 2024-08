Aufgabe des AVV ist richtig in die Zukunft gedacht

Auch wenn es in der Stadt Augsburg weniger spürbar war als in den angeschlossenen Landkreisen: Im Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) läuft es in den vergangenen Jahren nicht mehr rund. Es scheint, als sei der Verbund einfach zu klein, um sich auf dem Markt zu behaupten. Fehlende Produkte wie ein elektronisches Deutschlandticket oder eine seit Monaten nicht zuverlässig laufende Fahrplanauskunft sind da nur das eine. Diese Produkte entwickeln zu lassen, kostet einen kleinen Verbund am Ende ebenso viel wie einen großen, belastet ihn in der Summe jedoch weitaus mehr. Am Ende zahlen das die Kundinnen und Kunden.

Für die ist es dennoch am Ende unbefriedigend, wenn sie solch ein E-Ticket oder einen inzwischen standardmäßigen Service wie eine elektronische Auskunft einfach nicht nutzen können. Doch das ist nur das eine. Wer mit dem Bus aus Augsburg nach Schwabmünchen, Aichach oder Diedorf fahren will, der darf für sein Geld zu Recht funktionierende Verbindungen erwarten. Aber oft genug scheint es, als sei es Glückssache, ob die Verbindung an einem bestimmten Tag klappt oder nicht. Das liegt auch an den verhältnismäßig kleinen Omnibusunternehmen, die sich für die ausgeschriebenen Linien im AVV überhaupt interessieren.

Das „Omnibuskartell“ ist nicht vergessen

Und das sind im Übrigen immer noch dieselben, die dem AVV und seinen Gesellschaftern vermutlich mit einem „Omnibuskartell“ und Preisabsprachen über Jahre hinweg geschadet hatten. Der Fall war zuletzt 2022 vor dem Augsburger Landgericht verhandelt worden. Wer den Augsburger Landrat Martin Sailer kennt, weiß, dass dieser solche Vorwürfe nicht einfach vergisst, sondern nach politischen Möglichkeiten sucht, sich unabhängig von ähnlichen Vorgängen zu machen. Doch nicht nur ihm scheint klar zu sein, dass der AVV in seiner heutigen Form kein Zukunftsmodell ist. Die breite Einigkeit der Gesellschafter für diesen Schritt sprechen eine eindeutige Sprache.

Für die Kundinnen und Kunden kann ein Aufgehen im großen MVV viele Vorteile bringen. Ein grundlegender wären stabile Preise bei besserem Service. Der große Verbund ist für die Zukunft gedacht. Sollte es das Deutschlandticket einmal nicht mehr geben, kann man im großen MVV zumindest durch halb Bayern mit einem einzigen Ticket reisen.